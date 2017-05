Vitinho del CSKA de Moscú: Rusia ya está preparada para el Mundial de Fútbol 2018

"La organización es fantástica y ese es el principal aspecto a tener en cuenta en una Copa del Mundo (…) (los rusos) se prepararon antes, ya finalizaron las obras, las calles están listas, el metro que desplazará a las personas, los aeropuertos (…) Rusia está de enhorabuena", sostuvo Vitinho.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin promete alto nivel de organización para la Copa Confederaciones y el Mundial

Vitinho, cuyo nombre completo es Victor Vinicius Coelho dos Santos, es delantero y dejó su Río de Janeiro natal para jugar en uno de los principales equipos de la capital rusa, donde tiene contrato hasta 2020.

Asegura que en el CSKA se ha sentido "muy bien recibido" y destacó también el buen momento deportivo que estaba viviendo previamente en Brasil, donde jugaba en el Sport Club Internacional de Porto Alegre.

"En Moscú hace bastante frío, pero creo que es una cosa más psicológica (…) para mí no hay problema; si hace calor, okey, si hace frío tampoco me importa mucho, no me supone ninguna dificultad", dijo el jugador, quien llegó a Rusia en enero en pleno invierno boreal, cuando Brasil se encuentra en su verano austral.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed FIFA asegura que Rusia estará lista para la Copa de Confederaciones y el Mundial

De hecho, el clima de Moscú no es algo nuevo para Vitinho, ya que había jugado en el CSKA en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, cedido por el Internacional de Porto Alegre.

Además de la buena acogida del club, también destaca el apoyo de la afición del CSKA, así como la calidad de vida que le brinda Moscú en comparación con Río de Janeiro.

"Consigo pasear tranquilo por la calle, en Río de Janeiro es muy difícil, me siento más seguro en Moscú", confiesa.

© Sputnik/ Maxim Bogodvid La Copa Confederaciones Rusia 2017 reunirá a 70.000 hinchas

A pesar de que falta más de un año para el Mundial de Fútbol 2018, Vitinho hace sus pronósticos sobre el resultado y cree que después de que la selección brasileña perdiera por un contundente 7-1 frente Alemania en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, es momento de que la "canarinha" vuelva a lo más alto del fútbol mundial.

"Tenemos una expectativa muy grande, hay una buena secuencia con el entrenador (Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite), el equipo está jugando muy bien, los jugadores se entienden", aseguró sobre el nuevo ciclo abierto con el técnico, quien está siendo aclamado por la afición brasileña hasta el punto que incluso piden que sea candidato a presidente del Gobierno.

© Sputnik/ Maxim Bogodvid Ronaldinho inaugura el parque de la Copa Confederaciones 2017 en la ciudad rusa de Kazán

Vitinho recordó también a esta agencia que la selección que encabeza Neymar se colgó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, y además lo hizo en el mítico estado de Maracaná, lo que sirvió para pasar página del mal sabor de boca que quedó en la cita de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) en 2014.

"Después de 15 años (sin ganar un Mundial), ya es hora de ganar de nuevo", apostó el jugador.

Rusia será sede entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2017 de la Copa Confederaciones y en 2018 recibirá la Copa del Mundo, este último el torneo más importante de la FIFA.

El Mundial se extenderá del 14 de junio al 15 de julio 2018.

