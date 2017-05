La Federación Francesa de Tenis deja a Sharápova fuera de Roland Garros

En abril pasado Sharápova regresó de su suspensión de 15 meses por el escándalo de dopaje con una victoria frente a la italiana Roberta Vinci en la primera ronda del torneo de Stuttgart.

"Quería informales de que he decidido no dar a María Sharápova la tarjeta de invitación que me pidió", dijo Giudicelli en una comparecencia transmitida en directo en la página oficial de la FFT.

© Sputnik/ Anton Denisov La tenista Martina Navratilova llama a dejar en paz a María Sharápova

Según explicó el presidente de la FFT, "uno puede recibir una tarjeta de invitación cuando regresa después de lesiones, pero no puede obtenerla cuando vuelve después de una suspensión por dopaje".

"Todo depende de ella, día a día, torneo a torneo, debe encontrar sola las fuerzas para conquistar títulos mayores sin apoyo de nadie", señaló.

Sharápova, que ocupa el puesto 211 en el la lista mundial de tenistas profesionales de la Asociación Femenina de Tenis, no tiene puntos suficientes para pasar automáticamente al torneo parisino.

La etapa preliminar del segundo torneo del circuito internacional Grand Slam en la temporada comenzará el 28 de mayo.

