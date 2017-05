El fútbol: un ambiente cruel y hostil a las diferencias

El fútbol es un deporte que desata pasiones en América Latina y genera sentimientos muy fuertes, que en muchos casos sacan a relucir el lado más oscuro de los hinchas. En medio de las barras, no es extraño escuchar cánticos xenofóbicos, homofóbicos, racistas o con insultos soeces hacia las familias de los deportistas y árbitros.

Frank Fabra, el jugador afrocolombiano al que la hinchada argentina llamó "mono"

© AFP 2017/ Miguel Schincariol Amnistía alerta por discriminación y xenofobia en Latinoamérica

Frank Fabra se ha desempeñado satisfactoriamente como defensa del Club Atlético Boca Juniors en el presente Campeonato Argentino de Primera División. En los 17 partidos que ha jugado ha marcado un gol, hizo tres asistencias y lanzó 12 disparos al arco.

El 7 de mayo, en el último partido de su equipo contra Estudiantes de La Plata, la hinchada rival profirió insultos ofensivos en su contra. Desde las tribunas, el colombiano fue llamado "mono", entre otras ofensas basadas en su origen étnico-racial.

Diversos medios reportan que el deportista estalló en lágrimas dentro del vestuario. Sus compañeros intercedieron ante el juez Silvio Trucco para que cancelara el partido debido a las agresiones verbales pero el partido continuó y terminó en un empate entre ambos clubes.

Boca emitió un comunicado en el que "repudia enfáticamente las agresiones verbales y los actos de discriminación" sufridos por Fabra. La institución enfatizó que sus futbolistas denunciaron el hecho ante el árbitro "e incluso le señalaron desde qué sector del público local manifestaban los insultos xenófobos". "Sin embargo, el partido continuó", incidió.

La suspensión de Luis Suárez en 2011 por insultos raciales

© REUTERS/ Emmanuel Foudrot La violencia vuelve a empañar el fútbol en América Latina

A veces los insultos no provienen de la afición, sino de los mismos jugadores en la cancha. Es el caso de un polémico partido de la Premier League en 2011 que enfrentó al Manchester United y al Liverpool Football Club. Esta edición del clásico estuvo marcada por un triste enfrentamiento entre el uruguayo Luis Suárez, del Liverpool, y el francosenegalés del Manchester, Patrice Évra.

El atacante charrúa golpeó al francés y presuntamente le dijo ‘Te pego porque eres negro'. El gesto le valió una multa de miles de libras y una suspensión por ocho partidos.

Mario Balotelli, atacado con bananas

Mario Balotelli nació en Sicilia (Italia) de padres africanos. Luego creció en un hogar sustituto en el norte de Italia, por lo que su integración al país fue siempre plena. Sin embargo, en repetidas ocasiones, el jugador de la 'azzurra' fue atacado con bananas desde las tribunas y sufrió otros tipos de discriminación verbal.

Este gesto lo molestó tanto que en 2012 lanzó una advertencia a quienes osaran incurrir en ese comportamiento en la Eurocopa con sede en Polonia y Ucrania: "No aceptaré el racismo de ninguna manera. Es inaceptable. Si alguien me tira una banana en la calle, iré a la cárcel, porque lo voy a matar", dijo en ese entonces.

"No tienen gas, no tienen luz: son los villeros de Lanús"

En 2016, el Club Atlético Lanús se transformó en el Campeón de la Primera División argentina, pero no por eso deja de ser objeto de burlas de sus contrincantes. El equipo, proveniente de un municipio popular al sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando se mide frente a otros equipos suele escuchar en la voz de otras hinchadas: "No tienen gas, no tienen luz: son los villeros —habitantes de barrios carenciados— de Lanús".

"Abastezcan el avión": la cruel instigación al Chapecoense

La Asociación Chapecoense de Fútbol no ha terminado de recuperarse del macabro accidente aéreo en el que murieron 71 personas, entre ellas casi todo su plantel de primera división. Sin embargo, ha resurgido como el ave fénix y se ha presentado en las canchas, tanto en partidos internacionales por la Copa Libertadores como en los encuentros por el Campeonato Catarinense — la copa local del estado brasileño de Santa Catarina.

Torcedores do Criciúma hoje cantando "ão, ão, ão, abastece o avião" para a Chapecoense, em referência à tragédia ocorrida no final de 2016. pic.twitter.com/V3VHyLg0yr — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) 24 de abril de 2017

​En un encuentro por este último certamen, los hinchas del club Criciúma cantaron "On, on, on… abastezcan al avión", haciendo referencia a la presunta falta de combustible que algunos indican como la causa del accidente por el que cayó la aeronave.

