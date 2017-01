El campeón mundial del WBC —Consejo Mundial de Boxeo— en peso supermediano, el sueco Badou Jack, golpeó por casualidad al juez durante una pelea contra el británico James DeGale campeón de la IBF —Federación Internacional de Boxeo—.

Al parecer Badou trataba de golpear a su enemigo cuando el juez decidió separar los boxeadores. Justo en este momento el juez empezó a acercarse a ellos, y en el mismo segundo el boxeador sueco falló y por accidente chocó la quijada del réferi. El árbitro perdió el equilibrio y comenzó a caer, pero el deportista logró sujetarlo y ponerlo de pie.

En la grabación se puede ver que el golpe no era bastante fuerte para noquear al juez, pero en caso de que Badou hubiera golpeado unos centímetros más a la derecha, sí habría dejado K.O. al árbitro. Bueno, si no hay daño, no hay falta.

La pelea se realizó el 15 de enero en Nueva York y terminó con un empate.

