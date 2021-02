Los nuevos barcos de asalto rusos podrían ser los más grandes del mundo

Los buques Ivan Rogov y Mitrofan Moskalenko fueron desplegados en el astillero Zaliv, en la ciudad de Kerch, en el extremo este de la península de Crimea en julio de 2020. Se espera que los dos portahelicópteros entren en servicio en la Armada rusa en 2025 y 2027. Son parte del programa de construcción naval de superficie más ambicioso en tres décadas desde el colapso de la Unión Soviética.

Lo que es particularmente notable sobre los buques de guerra es su gran tamaño, que fue confirmado por el viceministro de Defensa de Rusia, Alexéi Krivoruchko. Cada uno desplaza aproximadamente 44.000 toneladas. No obstante, no está claro si esto representa su tamaño de carga completa o no. Con una dotación completa de aeronaves, vehículos blindados, infantería naval y armamento, los barcos podrían desplazar 46.000 toneladas o más.

En comparación, los buques de asalto de lade la Armada de EEUU, que anteriormente se consideraba la clase de portaaviones más grande del mundo, desplazan aproximadamente. Mientras tanto, los nuevos barcos de ladesplazan alrededor decada uno cuando están cargados completamente para un combate.

En cuanto a los buques de guerra de este tipo de otras naciones, se cree que los nuevos barcos de la clase 075 de China desplazan alrededor de 40.000 toneladas cada uno. Los barcos de las clases Mistral y Dokdo producidos por Francia y Corea del Sur, por su parte, solo desplazan alrededor de 20.000 toneladas respectivamente. Mientras tanto, el portaaviones más pesado de Europa continental, el frances Charles De Gaulle, desplaza 40.000 toneladas y el más pesado de Japón de la clase Izumo 27.000 toneladas.

Aviones de despegue vertical

El tamaño de Ivan Rogov y Mitrofan Moskalenko pone en duda si Rusia realmente tiene la intención de operarlos únicamente como portahelicópteros y barcos de asalto, o si, al igual que la Marina de EEUU, planea desplegar aviones con capacidad de despegue y aterrizaje vertical en sus cubiertas, señala la revista Military Watch Magazine.

A finales de la década de 1980, la Unión Soviética era líder mundial en el campo de los aviones con capacidad de despegue vertical con su Yak-141.

Los funcionarios rusos indicaron en repetidas ocasiones que un avión de este tipo está en desarrollo y se planea que entre en el servicio en el año 2027. La aeronave podría beneficiarse de los nuevos misiles aire-aire hipersónicos, misiles balísticos lanzados desde el aire, radares AESA y otras características avanzadas de los nuevos cazas rusos.