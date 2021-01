¿La Armada que pierde su liderazgo? EEUU revela el plan de lucha contra Rusia y China en el mar

"No quiero ser dramático, pero siento que si la Armada pierde su liderazgo, si nos desviamos del rumbo y realmente quitamos los ojos de aquellas cosas en las que tenemos que centrarnos con respecto a la preparación, las capacidades y los marineros creo que no podremos recuperarnos en este siglo basándonos en la trayectoria que están siguiendo los chinos en este momento", destacó el almirante Michael Gilday, jefe de operaciones navales de la Armada de EEUU, citado por Stars and Stripes.

El documento distingue cuatro principales prioridades en las que centrarse en la próxima década:

la inversión en la formación y educación de los marineros y la eliminación de los prejuicios;

la preparación que implica asegurarse de que el mantenimiento de los barcos se haga a tiempo;

las aptitudes que se alcanzarán al invertir en inteligencia y ciberguerra, así como en armas como los láseres que pueden derrotar a los misiles de crucero antibuque;

la capacidad con una gran flota híbrida compuesta por barcos tripulados y no tripulados.

Competidores globales

La Armada de EEUU está comprometida en una competencia a largo plazo que "amenaza la seguridad y el modo de vida" de los ciudadanos de EEUU, señala el plan de la Armada. Los comandantes navales de EEUU no tienen un momento que perder: deben mantener un equilibrio de poder no solo en la nueva década, sino a lo largo del siglo XXI.

y violadores de la paz mundial, según el documento. Estos paísesque durante mucho tiempo fue beneficiosa para todo el mundo, creen los almirantes de EEUU que redactaron el plan.

Lo que les desagrada mucho es el desarrollo de los modernos barcos de misiles y submarinos, misiles hipersónicos y armas nucleares tácticas por Rusia. La flota rusa, según el Pentágono, está aumentando su actividad en todo el mundo, desplegando fuerzas cada vez más cerca de las costas de EEUU, por lo tanto Rusia debe ser retenida.

La rápida evolución de la flota china también es motivo de preocupación para los analistas estadounidenses. Pekín está supuestamente desafiando a Washington y sus aliados y se está convirtiendo en la amenaza más aguda a largo plazo.

Al mismo tiempo, se observa en el documento que Estados Unidos es una potencia marítima y que su prosperidad y seguridad dependen de su capacidad para mantener su ventaja en el mar, lo que requiere extender su poder naval a todos los rincones del mundo. Los estadounidenses seguirán "navegando y volando donde lo permita el derecho internacional", así como desplegando fuerzas en varias regiones del mundo para desafiar las llamadas "ambiciones marítimas excesivas" de los competidores y nivelar sus capacidades de combate.

El refuerzo de la flota

Por ejemplo, los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear "protegen Estados Unidos de un ataque nuclear" y las fuerzas de operaciones especiales deben estar listas para aplastar incluso a un adversario más fuerte. Los almirantes aseguran que la Armada es capaz de desembarcar en cualquier costa para apoyar a las fuerzas terrestres.

La Marina de Guerra de EEUU tiene todos los medios necesarios paracontra el país "empleando la guerra de información, la tecnología cibernética y otros tipos de armas que permiten atacar desde y por debajo del mar y desde el aire".

Washington también otorga un papel importante a la inteligencia artificial que ha demostrado ser efectiva y superior en combate, por lo que la Marina la usará en su modernización.

Las plataformas marítimas no tripuladas también son "vitales" para la futura flota. Proporcionarán una ventaja de reconocimiento, vigilancia y capacidad ofensiva a la flota. Para el final de la década, el personal de la Marina debe ser capaz de trabajar con confianza y coherencia en estrecha colaboración con los vehículos robóticos.

El comando de la Marina estadounidense no tiene duda de que la flota necesita ser fortalecida y expandida: hacen falta más submarinos y naves de superficie con alta capacidad ofensiva. Además, las nuevas naves deben ser compactas como las fragatas de clase Constellation.

El Pentágono tampoco da por perdidos los portaviones. Siguen siendo el orgullo de la Marina y el principal instrumento de demostración de poder. Entre los submarinos estratégicos de propulsión nuclear, las prioridades son los de la clase Columbia y el multipropósito Virginia.

No solo el equipo sino también el personal

El mando de la Marina de Guerra admite que mejorar el equipo no es suficiente para consolidar el dominio en el mar. El personal debe ser entrenado a fondo, incluyendo una mejor comprensión del comportamiento del enemigo.

Según los almirantes, los marineros no solo deben observar y reaccionar rápidamente a las amenazas, sino que deben "anticipar instintivamente" las acciones del enemigo mediante un profundo conocimiento de la mentalidad de sus adversarios.

Los potenciales conflictos se practicarán en ejercicios alrededor del globo, "desde el Alto Norte hasta el Pacífico Occidental".

Las tecnologías digitales y de información son fundamentales para la estrategia naval de Estados Unidos y las operaciones de combate son ahora imposibles sin ellos.

"Nuestros rivales confían en su capacidad para abrumar nuestras defensas con un gran número de misiles. Por lo tanto, necesitamos sensores fijos y móviles, así como submarinos y plataformas no tripuladas para operar dentro de la zona de defensa de misiles del adversario. También necesitamos sistemas defensivos inagotables a bordo de nuestras naves de guerra y aviones", resume la Armada.