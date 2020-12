Las patrullas aéreas conjuntas de Rusia y China: ¿a quién va dirigida esta fuerte señal?

En el patrullaje participaron dos bombarderos estratégicos Tu-95 de la Fuerza Aeroespacial rusa y cuatro bombarderos estratégicos H-6 de la Fuerza Aérea china.

Según el diario chino, el ejercicio muestra los avances en la coordinación de una amplia asociación estratégica entre Rusia y China para una nueva era. Este tipo de maniobras además refleja la preocupación y la atención que los dos países prestan a la estabilidad estratégica de la región, agrega.

"Algunos países exteriores, liderados por Estados Unidos, han interferido repetidamente e incitado las tensiones, lo que constituye una importante amenaza para la paz en la región", dice el artículo.

No obstante, el medio asegura que la coordinación militar entre Pekín y Moscú "es simplemente una cooperación táctica" y "no está dirigida a ningún tercero en particular".

"Toda mala interpretación o exageración de estas patrullas es innecesaria", subraya la publicación.

Mientras tanto, las patrullas conjuntas entre Rusia y China llamaron la atención de varios países, que expresaron su preocupación. Tanto Tokio como Seúl enviaron aviones para escoltar las aeronaves chinas y rusas. Cuando se realizó la primera de esas patrullas en julio de 2019, Tokio y Seúl reaccionaron con firmeza.

"Los observadores deben tomar nota de que China y Rusia son potencias que mantienen la estabilidad en la región, en lugar de destruir el equilibrio estratégico".

El diario destaca que los países liderados por EEUU "son los que en realidad están poniendo en peligro la estabilidad regional". "Esos países despliegan sistemas antimisiles, y su alianza militar es un factor crucial que conduce a la inestabilidad en la región".

Al mismo tiempo, el medio observa que China y Rusia no son aliados militares, sino que la operación de las dos potencias regionales puede interpretarse como "una respuesta a los movimientos que podrían desestabilizar la región".

Algunos analistas consideran que China y Rusia están usando patrullas aéreas conjuntas como una fuerte respuesta a las sanciones hostiles de EEUU. Y, según el diario chino, "esta opinión tiene sentido".

China y Rusia, como grandes potencias de la región de Asia-Pacífico, "anhelan un estable entorno de paz que beneficie su desarrollo", dice el artículo.

El diario observa que "mientras la pandemia de COVID-19 continúa haciendo estragos en el mundo, la situación internacional sigue en un período turbulento".

"En lugar de controlar la pandemia, algunos países occidentales dirigidos por Estados Unidos politizaron la pandemia y recurrieron a las posturas unilaterales y conservadoras para atacar a China y Rusia, lo que aumentó las tensiones", señala la publicación.

Además, estos países "interfirieron en la política interna de China y Rusia, con el objetivo de abrir brechas entre los dos países y sus vecinos. Apuntaron un dedo acusador a Pekín y Moscú desde posiciones ideológicas y de seguridad nacional. Incluso llegaron a intentar formar una alianza militar similar a la de la OTAN en Asia".

En este contexto, "es urgente para China y Rusia fortalecer la coordinación estratégica en todos los aspectos y hacer frente a la situación desfavorable e inestable".

"La patrulla estratégica aérea conjunta ruso-china también indica al mundo que los dos países son los ejes de la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico y Eurasia. No tienen intención de desafiar el orden regional. Están impulsados a responder a las potencias externas que amenazan la seguridad regional", concluye el medio chino.