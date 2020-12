Una base militar de EEUU en Alemania entra en pánico por falsa alarma sobre un misil entrante

Se trata de la base aérea de Ramstein en sureste de Alemania. Es el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa. Durante el incidente que tuvo lugar el 12 de diciembre, las sirenas del sistema de la advertencia se prendieron para avisar sobre un ataque aéreo, pero por alguna razón no se especificó que fue una alarma de prueba y no existió una amenaza real.

"La comandancia de la Base Aérea de Ramstein fue notificada a través de un sistema de notificación de alerta de un lanzamiento de misiles en el mundo real en el teatro europeo. El puesto de mando siguió el procedimiento adecuado y proporcionó notificaciones oportunas y precisas al personal de la comunidad militar de Kaiserslautern. Luego se evaluó que el lanzamiento del misil era parte de un ejercicio de entrenamiento y no una amenaza para el área", se desprende de la publicación en la página oficial de la base en Facebook.

Sin embargo, los que en ese momento se encontraban en la base, la tomaron en serio y el susto que se pegaron no fue diminuto: "la advertencia hizo que mi corazón diera un vuelco por un segundo", dice un comentario en la página oficial de Facebook de la Base Aérea de Ramstein.

"Corrí al [intercambio de la base] y comencé a gritarle a la gente que se cubriera", escribió otro aviador en la página de Facebook de la base.

Por el momento, no se estableció la causa de la activación de la alarma, pero el Pentágono dijo al portal Just the News que estaba investigando el caso.