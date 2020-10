Entre robots, ciberarmas y virus: explican al Pentágono cómo luchar contra Rusia y China

La comisión especial del Congreso de EEUU 'Future of Defense Task Force' analizó las perspectivas para el desarrollo militar del país. Al calificar a Rusia y China como una doble amenaza, el organismo da recomendaciones al Pentágono para neutralizarla a través del desarrollo de la inteligencia artificial y las armas cibernéticas y biológicas.

Según los analistas del Congreso, los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, los sistemas espaciales, las armas cibernéticas, la biotecnología y los medios de guerra electrónica llevarán muy pronto a que los métodos tradicionales de guerra desaparezcan definitivamente.

Rusia y China, que están avanzando rápidamente en la próxima generación de capacidades de combate presentan, según la FDTF, una doble amenaza que no se había visto desde el surgimiento militar de las potencias del Eje en la década de 1930.

Enjambres de robots

La FDTF asegura que se necesita una inversión a gran escala en la ciencia para protegerse contra las nuevas amenazas. En particular, sugiere destinar al menos el 3,4% del presupuesto militar a tecnologías avanzadas y obligar a cada fuerza armada a no escatimar recursos para integrarlas en las tropas.

El informe hace hincapié en el desarrollo de la inteligencia artificial.

"La nación que triunfe en la carrera de la IA tendrá una crítica, y quizás insuperable, ventaja militar y económica", dice el documento.

Los militares utilizarán la IA para crear plataformas de batalla autónomas que, sin intervención humana, puedan buscar y destruir independientemente los objetivos del enemigo. Esta arma es particularmente efectiva en la táctica de "enjambre", cuando muchos pequeños robots atacan un solo objetivo, señalan los analistas.

Virus de nueva generación

El documento también destaca la importancia de la biotecnología y la protección contra las amenazas conexas. Según los analistas estadounidenses, actualmente China lidera este campo.

Las biotecnologías pueden aplicarse, en particular, para aumentar la eficacia de los combates militares. Los avances en la biología sintética permitirán crear códigos genéticos que no existen en el entorno natural, pero que pueden convertirse en armas eficaces. Se trata de virus de nueva generación de acción selectiva, por ejemplo, que afecten solo a los representantes de una determinada etnia; o una plaga de cultivos agrícolas que devaste los campos y cause hambre en el país enemigo.

Los expertos de la comisión recuerdan que EEUU es el país que lidera al mundo en el número de infectados por el coronavirus. Esto significa que el sistema de salud y la seguridad nacional en su conjunto siguen siendo extremadamente vulnerables a este tipo de amenazas.

Ciberguerra

En el mundo del futuro, los hackers bien entrenados harán más por el éxito de las operaciones de combate que las unidades militares. Las acciones en el ciberespacio pueden utilizarse para ejercer influencia política o económica, espionaje o ataques a elementos clave de la infraestructura.

Los analistas recomiendan no solo desarrollar las capacidades ofensivas de EEUU en esta área, sino también prepararse para la defensa, puesto que la computarización y la conexión a la red de las armas estadounidenses las hacen vulnerables a los hackers.

El informe también insiste en la necesidad de desarrollar nuevos métodos de defensa contra los modernos sistemas de guerra electrónica. En particular, se sugiere crear una alternativa al sistema de posicionamiento global por satélite GPS, ya que es vulnerable a las interferencias.

Guerra espacial

Según los autores del informe, en los últimos años Rusia y China han aumentado seriamente sus capacidades en la órbita terrestre.

Los expertos afirman que Moscú y Pekín están creando misiles antisatélite basados en tierra capaces de dañar gravemente el grupo espacial estadounidense, y subrayan la importancia de desarrollar sus propias plataformas militares orbitales.

Armas hipersónicas

Finalmente, el informe insta a Washington a acelerar su programa nacional de armas hipersónicas, al mencionar que Rusia y China ya tienen un programa de este tipo.

Los analistas temen que sin estos sistemas de ataque, EEUU no pueda aplicar plenamente su estrategia de Ataque Global Inmediato (Prompt Global Strike).