Por qué califican a este buque ruso como el más peligroso para los submarinos de EEUU

Fueron calificados como los más peligrosos para los submarinos norteamericanos por sus características de artillería y capacidad de defensa.

A esta conclusión llegó Harold Hutchinson en We Are The Mighty, donde explica que la creación de estos buques antisubmarinos de este tipo para la URSS se debió a la necesidad de proteger el crucero portaviones pesado Kiev y el crucero de misiles nucleares pesados Kirov de los submarinos.

El buque del proyecto 1155 Udaloy tenía un desplazamiento de 6840 toneladas, una velocidad máxima de 30 nudos y llevaba dos helicópteros antisubmarinos Ka-27.

"Este buque [antisubmarinos] tuvo una serie de oportunidades que podrían causar pesadillas al capitán del submarino estadounidense", escribe Hutchinson.

Agregó que las principales preocupaciones para los submarinos estadounidenses eran los dos lanzadores cuádruples con un alcance de poco más de 54 km. Estos misiles inclusive superaron el alcance de los torpedos montados en los submarinos de la OTAN.

Además, estaba equipado con dos piezas de artillería de 100 mm, artillería antiaérea poderosa y otras armas. En total, la URSS construyó 12 buques de este tipo, así como un Almirante Chabanenko modificado.

Hoy en día hay ocho barcos de este tipo en servicio, y siguen siendo una poderosa plataforma antisubmarina, concluye Hutchinson.