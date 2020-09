El Pentágono busca más fondos para contrarrestar a China en el Pacífico

En un discurso pronunciado ante la reunión del think tank Rand, Esper defendió la necesidad de mantener una flota militar de "más de 350 barcos", específicamente aumentando la financiación para la construcción naval.

"Construiremos esta flota de tal manera que equilibre los desafíos del mañana con las necesidades de preparación de hoy. Para lograr este resultado, debemos aumentar los fondos para la construcción naval y la preparación que sustenta a una fuerza mayor", expresó el secretario de Defensa estadounidense.

El llamado para aumentar los fondos hacia la construcción naval se produce en medio de una carrera armamentista acelerada en el Pacífico, con China propuesta a alcanzar una flota de 425 buques para 2030, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, citado por Esper.

¿De dónde pueden sacar más dinero?

El Pentágono ya buscó para su Armada unos 207.000 millones de dólares de presupuesto para el año fiscal 2021. A modo de comparación, todo el presupuesto militar de China en el 2019 fue valorado en unos 261.000 millones de dólares.

Esas cifras equivalen al PIB anual de Ecuador, Costa Rica y Panamá, juntos.

Pero la Armada estadounidense difícilmente pueda redistribuir sus recursos ya que tiene otras prioridades marcadas.

El presupuesto de construcción naval de la Armada de EEUU ya se ha visto reducido por la puesta en marcha del submarino de misiles balísticos de clase Columbia , la próxima generación exorbitantemente cara de barcos de disuasión nuclear. En enero de 2020, el propio jefe de operaciones navales, el almirante Michael Gilday, reflejó que el presupuesto del Departamento de Defensa debería realinearse para cubrir el costo de la nueva clase de submarinos porque está consumiendo una parte desproporcionada del presupuesto de construcción naval.

Es por eso que Esper pidió a los Comités de Defensa del Congreso que permitan "colocar los fondos de la Armada no utilizados hasta fin de año directamente en la cuenta de construcción naval, en lugar de que expire". Tradicionalmente, los dólares no gastados al final del año fiscal ya no son utilizables.