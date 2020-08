Un medio de EEUU evalúa un nuevo vehículo anfibio militar ruso: "Raro y maravilloso" | Fotos

El primer anfibio ruso con tracción en las cuatro ruedas se presentará en el foro militar Army 2020. Se llama Drozd y es sin duda un diseño intrigante que no tiene ningún equivalente real en servicio, comenta el medio estadounidense The Drive.

El Drozd se basa en la plataforma modular del mismo nombre. El vehículo es casi insumergible y puede acelerar hasta 70 km/h en el agua y hasta 100 km/h en tierra. La alta capacidad de paso permite utilizar el anfibio en las carreteras públicas, en los caminos intransitables, en los ríos, lagos y mares.

"El auto tiene un diseño modular, lo que permite crear sobre su base una línea de anfibios para diferentes propósitos y capacidades de carga", explicó al medio ruso Mil.Press FLOT Serguéi Tereshenkov, jefe de la empresa constructora de la maquinaria Baltiiskaya.

Según el especialista, se pueden crear versiones para el cuerpo de marines, la Armada, las fuerzas de operaciones especiales, las tropas costeras, de inteligencia y de logística, así como el servicio médico y de rescate, entre otros.

El Drozd puede utilizarse en zonas de abundantes obstáculos acuáticos y de condiciones climáticas adversas, incluido el Ártico. "El vehículo es capaz de funcionar a temperaturas de hasta 50 grados centígrados bajo cero", aseguró Tereshkov.

El medio especifica que el vehículo anfibio tiene una capacidad de carga de 1,5 toneladas y un peso total de dos toneladas. Se usaron materiales compuestos, en particular el plástico de carbono, en su construcción. El cuerpo tiene protección contra minas y la capacidad de instalar una armadura ligera.

Es capaz de salir a la costa a alta velocidad y seguir conduciendo por la carretera. Está equipado con un motor diésel de 260 caballos de fuerza.

De acuerdo con el artículo, el nuevo anfibio ruso puede llevar distintas armas: desde ametralladoras hasta lanzadores múltiples.

"El Drozd es sin duda un diseño intrigante y no tiene un equivalente real en servicio. Al mismo tiempo, no está claro si el vehículo mostrado en las imágenes publicadas hasta ahora es el mencionado prototipo o solo una maqueta", comenta el medio estadounidense The Drive.

Según el portal, "queda por ver si el Ejército ruso expresará algún interés serio" en este vehículo.

"Si no lo hace, no sería la primera vez que un raro y maravilloso diseño militar de Rusia desaparece sin dejar rastro", concluye.