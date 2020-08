El dron submarino ruso Poseidón es "capaz de deshacerse de la mitad de los portaviones de EEUU"

El portaviones estadounidense Dwight Eisenhower abandonó recientemente el mar Mediterráneo y el medio chino Sohu explicó su partida con la aparición en esas aguas del nuevo submarino ruso Belgorod, equipado con el sistema nuclear Poseidon. El observador militar Víktor Baranets explica por qué estos eventos no están relacionados.

Sohu ha relacionado directamente los dos eventos, pero Baranets cree que el portaviones no tenía nada que temer, ya que Poseidon está designado para objetos mucho mayores.

"Fue creado con fines mucho más serios. Los autores de Sohu, aparentemente, no han comprendido aún el verdadero propósito de este único sistema no tripulado. El Poseidon no existe para luchar contra los buques de superficie y los submarinos, sino para lanzar un poderoso ataque contra los objetivos costeros estratégicos del enemigo, tanto militares como civiles", explicó el experto en sus comentarios para la agencia FAN.

Para el observador militar, un objetivo ideal para Poseidon podría ser, una importante base naval en la costa este de Estados Unidos donde se encuentran atracados varios portaviones a la vez.

"En este caso, el uso de Poseidon estaría justificado, porque de esta manera con una sola explosión se puede deshacerse de casi la mitad de todos los portaviones estadounidenses", sugirió Baranets, destacando que solo habla del caso de una guerra entre los dos países.

La principal designación del Poseidon es causar una ola gigante de tsunami capaz de destruir las comunicaciones e infraestructuras costeras. También puede tener misiles con ojivas tanto convencionales como nucleares. En el segundo caso, su potencial bélico será mucho mayor.

Por el momento, esta creación de la industria militar rusa no tiene análogos en el mundo.