Enigma del 'submarino' norcoreano: ¿prepara Pyongyang operaciones navales contra el enemigo?

El objeto en cuestión mide 16 metros de largo y fue encontrado por los expertos del sitio web 38 North, especializado en Corea del Norte, en Sinpo, un puerto en la costa este del país. En su nota para Forbes Sutton señala que se trata de una base naval secreta donde los nuevos submarinos son construidos y puestos a prueba. Según las imágenes satelitales, el objeto no identificado se encuentra a varios metros del lugar donde se amarran los submarinos de la clase Gorae.

Los submarinos deson el primer tipo de sumergibles elaborado por los especialistas militares norcoreanos y se considera el primer submarino hecho plenamente en Corea del Norte. El lugar donde el objeto no identificado fue localizado también está muy cerca del sitio donde están siendo construidos los submarinos de misiles de la clase Romeo modificada.

El objeto en el muelle de la base naval de Sinpo, según las suposiciones del columnista de Forbes, es un pequeño submarino o incluso un vehículo submarino no tripulado de un tamaño grande —abreviado en inglés como XLUUV—. El nuevo submarino, si las suposiciones de Sutton resultan ser correctas, es significativamente menor que los sumergibles de la clase Romeo —originalmente creados en la URSS y conocidos como el proyecto 633—.

¿Submarino enano?

Teniendo en cuenta que el submarino mide 16 metros, el autor de la nota llega a la conclusión de que se trata de un submarino enano e indica que Corea del Norte construye una gran cantidad de submarinos enanos, pero la mayoría de ellos tienen un tamaño mayor que el objeto no identificado en cuestión.

Corea del Norte ha usado este tipo de sumergibles en varias operaciones como, por ejemplo, para enviar sus agentes y unidades especiales al territorio surcoreano, lo que sí es posible porque Pyongyang dispone de una red de agentes en el sur.

Según Sutton, los diseños conocidos de los submarinos enanos norcoreanos ya se consideran anticuados, por lo tanto, deduce que no sería extraño que en estas condiciones Pyongyang optase por el desarrollo y la construcción de un nuevo tipo de sumergibles de un tamaño pequeño.

Es posible que Corea del Norte necesite nuevos submarinos enanos para preparar nuevas operaciones en el territorio enemigo.

El columnista cree que es posible que el nuevo sumergible norcoreano sea parecido al submarino enano usado por los equipos Mar, Aire y Tierra de la Armada de Estados Unidos (Navy SEALs) conocido como Dry Combat Submersible (DCS).

En cualquier caso, se puede concluir que el objeto no identificado tiene un tamaño demasiado grande para ser un misil, pero al mismo tiempo no es posible decir con certeza qué tipo de objeto se ve en las imágenes satelitales. Si dicho objeto de verdad es un sumergible, es probable que tenga poca o ninguna tripulación. Asimismo, no se puede decir si es objeto de alguna actividad porque, según 38 North, no se ha avistado ningún vehículo ni equipamiento cerca de él.

Flota de nuevos submarinos norcoreanos

Los submarinos de la clase Gorae —también ubicados en el puerto de Sinpo— están considerados por algunos expertos como una serie para pruebas o una plataforma para estudios en el ámbito de la creación de sus propios sumergibles norcoreanos.

Este tipo de nave tiene espacio para una tripulación de hasta 80 personas y funciona gracias a un propulsor diésel-eléctrico. Además, dispone de un solo misil balístico y hasta cuatro tubos para torpedos, revela el reciente artículo de The National Interest.

Los submarinos de la clase Gorae lanzan un solo misil balístico. Después del lanzamiento el silo del misil con toda probabilidad se llenará de agua con tal de que el sumergible sea capaz de seguir navegando con las mismas características. El misil en cuestión puede ser el balístico Pukguksong-3 que utiliza combustible sólido y tiene un alcance de hasta 1.900 kilómetros lo que fácilmente cubre toda la península coreana y Japón.

Las instalaciones militares estadounidenses como las deestán fuera del alcance de Pukguksong-3, pero las islas pueden resultar dentro del alcance de este proyectil si un submarino de la clase Gorae viaja hacia ellas. El viaje puede tomar varios días, por lo cual, el sumergible puede ser detectado antes de que llegue a las islas lo que priva esta misión de cualquier sentido. En cuanto a la costa oeste de la parte continental de EEUU cualquier operación contra esta zona es imposible.

Al mismo tiempo, Corea del Norte hace más énfasis en el desarrollo de los submarinos capaces de llevar varios misiles balísticos a la vez. Por eso no es de sorprender que la clase Gorae por ahora no es el favorito de la Armada norcoreana. En las condiciones actuales es más probable que la Flota del país asiático apueste por la clase Romeo modificada y la use como base para su sistema de disuasión nuclear.