Por qué el Su-57 ruso es tan atractivo en el mercado mundial

El medio chino Sohu evaluó la prueba de un vuelo no tripulado del caza Su-57 ruso realizada a finales mayo. Al destacar la constante mejora del caza, la edición admitió que el vuelo no tripulado probado solo puede permitir maniobras aéreas básicas como el despegue, el aterrizaje y el vuelo simple. No obstante, puede ayudar a los pilotos a reducir la carga de vuelo.

Asimismo, el medio señaló que la capacidad de operar en modo no tripulado y la eficiencia de combate de la inteligencia artificial serán las características más importantes de los aviones de combate de la próxima sexta generación.

"Rusia logró introducir la tecnología de los cazas de sexta generación en el sistema de caza de quinta generación. Así, el Su-57 se convirtió en el primer caza de la quinta generación con capacidades de los cazas de la sexta generación", indicó la edición china de Sohu.

Mientras tanto, el mayor competidor del Su-57, el caza F-35 estadounidense, que también pertenece a la quinta generación tiene muchos problemas. Anteriormente, EEUU había admitido que los cazas F-35 no pueden volar a velocidades supersónicas por mucho tiempo debido al riesgo de daño en la cola.

Eldel F-35 estadounidense es considerablemente más alto que el del Su-57, señalaron los expertos de la revista Military Watch. Asimismo, el mantenimiento del F-35 es también mucho más caro. Según las estimaciones, los países que consideran la compra de algún caza de quinta generación se enfrentan a una elección: la posibilidad de comprar hasta dos Su-57 o un F-35.

Además, el Su-57 tiene un mejor equipo y características más avanzadas en comparación con el F-35. El caza ruso supera al norteamericano no solo en su capacidad de volar más tiempo a velocidades supersónicas, sino en cuanto a mayor maniobrabilidad y armamento.

El Su-57 cuenta con características técnicas únicas y combina a la perfección las funciones de un caza y un avión de asalto, explicó el primer director general adjunto, diseñador jefe de Sukhoi, Mijaíl Strelets.

El diseñador jefe de Sukhoi enfatizó que la aeronave se creó originalmente como un caza polivalente, mientras que los cazas F-22 y F-35 son capaces de solucionar eficazmente solo ciertas tareas separadas.

"El F-22 fue diseñado originalmente para conquistar la superioridad aérea. Y solo más tarde los estadounidenses se dieron cuenta de que era un error fundamental diseñar un avión solo para misiles aire-aire, e intentaron agregar medios aire-tierra en los compartimientos existentes. Pero la configuración de los compartimentos no permitió colocar cargas más grandes", explicó Strelets.

Agregó que el F-35 creado para solucionar este problema y destinado para destruir objetivos terrestres no tiene la capacidad de resolver eficazmente las tareas de los cazas.

A su juicio, las características de maniobra y aceleración del F-35 son inferiores tanto respecto a los cazas rusos Su-57 como a los de cuarta generación. Los diseñadores estadounidenses "apuestan más por el combate a distancia que por el combate cuerpo a cuerpo. Nosotros apostamos por ambos tipos, para que nuestros aviones sean superiores tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en el combate a distancia", subrayó.

En cuanto al armamento, el caza ruso tiene el doble de carga útil que el F-35 y tiene una ventaja de dos misiles aire-aire sobre el F-22, indicó Military Watch.

Los misiles rusos que pueden llevar los cazas también tienen un mayor alcance que los que usa la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La aeronave rusa también puede utilizar una gama de municiones más amplia que la del F-35 cuando apunta a objetivos terrestres. Entre ellos está el misil hipersónico Kinzhal, recordó el medio.