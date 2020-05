Experto: creación de un avanzado ekranoplano en Rusia puede obligar a EEUU a diseñar un análogo

Los ekranoplanos combinan las ventajas de un barco y una aeronave: despegan, acuatizan y se desplazan sobre un colchón de aire creado por el efecto suelo o efecto pantalla (ekran en ruso).

Son una especie de aeronaves híbridas capaces de volar sobre cualquier superficie —agua, hielo, tundra o estepa— y son dos o tres veces más económicas que un avión y casi 10 veces más veloces que un barco.

El portal estadounidense We Are the Mighty ha comunicado que el ekranoplano pesado Chaika A-050 que está desarrollando Rusia para las tareas de búsqueda y salvamento, será un verdadero 'monstruo marítimo'.

El medio afirma que el aparato entrará en servicio ya en 2020.

"Los temores de que ekranoplanos rusos armados con novísimos misiles antibuque empiecen a navegar en los mares Caspio y Negro y en aguas árticas pueden obligar a otras potencias —concretamente a Estados Unidos— a desarrollar análogos nacionales", dijo el analista.

Al mismo tiempo recordó la versión experimental construida en la Unión Soviética en 1966 y llamada Monstruo del mar Caspio.

"Los norteamericanos pueden envidiar y admirar los desarrollos militares de Rusia pero recuerdan bien el destino del 'Monstruo del mar Caspio', que al final de cuentas no tuvo demanda y quedó en el olvido", apuntó Kuréev.

Por eso, indicó, las "escuadrillas de ekranoplanos estadounidenses empezarán a surcar las aguas del Ártico solo después de que EEUU vea que Rusia, efectivamente, incorpora los ekranoplanos a sus Fuerzas Armadas y tiene el concepto de su uso eficaz".

Hablando del Ártico, el experto señaló que los ekranoplanos no pueden aprovechar sus ventajas y volar a ras del agua o despegar y acuatizar durante una tormenta de grado 3 o superior.

Por eso resulta problemático utilizarlos masivamente, por ejemplo, en las tempestuosas aguas árticas para el patrullaje de la Ruta Marítima del Norte.

"Además, el ekranoplano no es un buque ni avión y es difícil gobernarlo, lo que requerirá entrenamientos adicionales de las tripulaciones, y aparte de todo, su incorporación a las Fuerzas Armadas rusas o estadounidenses llevará años", agregó el analista del Club Internacional de Debates Valdai.