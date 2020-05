Tensión aérea entre Grecia y Turquía: cazas griegos interceptan y ponen en su mira a naves turcas

Los cazas turcos presuntamente persiguieron al helicóptero NH-90 que llevaba a bordo al ministro de Defensa de Grecia, Nikos Panagiotopoulos. El vídeo fue grabado con la cámara de visualización frontal o HUD (visualización cabeza-arriba, por sus siglas en inglés) por uno de los pilotos griegos pertenecientes al regimiento 331 Mira Thiseas.

Βίντεo από την αναχαίτιση τουρκικού F-16 στο ανατολικό Αιγαίο στις 3 Μαΐου 2020. Ο χειριστής του Α/Φ Μirage 2000-5 Mk2 της Πολεμικής Αεροπορίας έχει πετύχει τον εγκλωβισμό του εχθρικού Α/Φ σε παραμέτρους βολής. (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 05-05-2020) pic.twitter.com/AOZVkMYBYj — ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (@isozygio) May 5, 2020

"Lo tengo", dijo el piloto que desafió al F-16 turco.

Según el vídeo, los cazas griegos iniciaron la interceptación de las naves turcas a una altitud de 7.600 metros y bajaron hasta los casi 3.950 metros de una manera moderada y dando una vuelta que cambió su dirección de vuelo.

Sin embargo, no se observan virajes con altos niveles de sobrecarga ni maniobras excesivamente agresivas. Por lo cual se puede llegar a la conclusión de que los dos cazas no están luchando de una manera tan dura como uno podría esperar de un real combate aéreo.

Debido a que el caza turco no maniobra de manera enérgica (o, tal vez, debido a un mal manejo por parte del piloto turco), el F-16 no reacciona cómo se esperaría que lo hiciera esta aeronave bajo estas condiciones, escribe el periodista David Cenciotti en su artículo para el portal The Aviationist.

"Se parece más a un entrenamiento con un blanco cooperante que a una verdadera pelea", comentó al portal el piloto Alessandro Gonzo Olivares.

Mientras tanto, en las imágenes se puede apreciar que el HUD estaba en modo de combate aéreo cerrado, en el cual el piloto puede usar tanto su cañón como los misiles guiados por infrarrojos de corto alcance. De hecho, en el vídeo se ve una línea que calcula continuamente la trayectoria de impacto en caso de usar el cañón. También se oye la señal que indica el funcionamiento de las ojivas infrarrojas de los misiles.

A pesar de que ambas naciones son aliados de la OTAN, Grecia acusa frecuentemente a los aviones de la Fuerza Aérea turca de violar el espacio aéreo sobre las islas disputadas del mar Egeo. El país helénico reclama 10 millas de espacio aéreo alrededor de una cadena de islas griegas alineadas a lo largo de la costa oeste turca, mientras que Turquía reconoce tan solo seis millas.