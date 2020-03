Un planeta sin armas nucleares: ¿una utopía o una estrategia real?

El Tratado de No Proliferación Nuclear —NPT, por sus siglas en inglés— cumple 50 años este 5 de marzo. A pesar de su edad venerable, el acuerdo no pierde actualidad en nuestros días, opina Vladímir Orlov, miembro de la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme de la ONU, consultado por Sputnik.

"Durante los 50 años, el Tratado de No Proliferación Nuclear sirvió en cuerpo y en alma para garantizar la seguridad. Y ahora es tan actual como el 5 de marzo de 1970, cuando entró en vigor, o quizás sea aún más actual porque los procesos que amenazan a la seguridad mundial y estratégica están creciendo actualmente", observó Orlov.

El analista recordó que el acuerdo solucionó muchos problemas y permitió reducir la cantidad de Estados con armas nucleares al mínimo.

Reconocer estatus nuclear de la India y Pakistán "no fortalece" el Tratado de No Proliferación 👇https://t.co/jZYVhxsuEq — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 4, 2020

Los tres pilares de la no proliferación nuclear también son importantes hoy al igual que lo fueron en el año 70, aseguró Orlov.

Por supuesto, es muy importante que se respeten los acuerdos internacionales existentes para prevenir la proliferación nuclear. En particular, el experto recordó que EEUU había salido del PAIC adoptado en 2015. "Si se destruye este acuerdo, se socavará no solo la situación en Irán, sino en todo el mundo", advirtió.

En cuanto a los usos pacíficos de la energía nuclear, "es muy importante que nadie cree categorías separadas de países que pueden desarrollar la energía nuclear y los que no, ni se les pueda ayudar en crear este sector".

Además, es crucial que el tratado sea universal e involucre a todos los países, subrayó Orlov. Ahora hay países que de hecho poseen armas nucleares, pero no reconocen las normas del NPT: la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.

Según el analista, el asunto de Oriente Medio está sangrando y lleno de escaladas impredecibles.

"Israel no está en el tratado pero tiene armas nucleares. Significa que todos los países de Oriente Medio, que respetan el tratado, tienen un vecino que no forma parte. Hace falta una solución integral", resaltó.

Y el tercer pilar es el desarme nuclear que, según el experto, está en marcha y hay menos armas nucleares en el mundo. "Pero el proceso está estancado ahora porque EEUU se retiró de la mayoría de los acuerdos que controlan este ámbito".

Para el analista, no hay necesidad ni se debe reformar el tratado.

"Es un equilibrio de intereses muy frágil pero correcto entre los países poseedores de las armas nucleares y los que no las tienen. Este equilibrio mantiene su total vigencia y actualidad", valoró.

Pero sí es necesario "reforzar el NPT sin reescribirlo ni redactar anexos, porque lo destruirían".

Orlov calificó la idea de un mundo sin armas nucleares como un objetivo noble al que debemos aspirar. Pero esta idea también aparece el Tratado de No Proliferación Nuclear: el artículo VI llama a todos los países nucleares y no nucleares a trabajar voluntariamente para reducir las armas nucleares y elaborar un acuerdo sobre un desarme total y no solo nuclear.

"En el mundo actual puede parecer una utopía, pero hace falta que todos trabajemos en ello para un futuro diferente. Hay misiones actuales y hay unas estrategias", consideró.

El 20 de septiembre de 2017 se abrió a la firma el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Sin embargo, el analista consideró que "los radicales firmantes de este acuerdo de desarme están haciendo un flaco favor a la seguridad internacional".

"Los que ya han firmado este acuerdo de desarme quieren hacerlo rápido como si fuera un ataque de caballería. Pero así no van a solucionar nada y el mundo no se hará más seguro. Prefieren criticar los países nucleares en lugar de trabajar conjuntamente para reforzar los tres pilares de la no proliferación, suficientes para desarrollar la energía pacífica, no desarrollar las armas nucleares y, finalmente, para hacer desaparecer todas las armas nucleares. Pero es un proceso de varias docenas de años", concluyó Vladímir Orlov.