Turquía en la OTAN: ¿tiene sentido seguir en la Alianza?

La OTAN no es solo una alianza militar, sino también una estructura política, señaló el politólogo Cahit Armagan Dilek, director del Instituto Turquía Siglo XXI. El analista recordó el contexto histórico cuando Turquía se unió a la Alianza el 18 de febrero de 1952.

Turquía como "miembro clave de la OTAN"

"La OTAN es un producto del nuevo orden global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la OTAN es más conocida por su orientación militar, también es una organización política de pleno derecho", expresó Dilek en declaraciones a Sputnik.

Según el analista, al convertirse en miembro de la OTAN, "Turquía se unió a la alianza occidental".

"Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo tensiones entre Turquía y la Unión Soviética, y el país necesitaba apoyo económico. Esa fue la razón por la que se unió a la OTAN. Y más tarde, se unió a varias organizaciones europeas", dijo.

Pero terminada la Guerra Fría, el papel de Turquía en la OTAN adquirió una dimensión diferente.

"Durante la Guerra Fría, Turquía trató de evitar que la Unión Soviética llegara al mar caliente. Con el fin de la Guerra Fría, comenzó un período de nuevas amenazas a la OTAN en forma de terrorismo", analizó.

A partir de 1991, Turquía se convirtió en un "miembro clave de la Alianza", señaló el experto y añadió que dada la situación actual en Oriente Medio, "está claro que Turquía sigue manteniendo esta posición dentro de la Alianza".

"Sin embargo, Turquía no puede obtener el apoyo militar que necesita de la OTAN, cuyas decisiones son de naturaleza política", comentó Dilek.

Dependencia de Occidente

Sin embargo, el politólogo consideró poco probable una pronta salida de Turquía de la Alianza.

"Si se tiene en cuenta la integración económica, política y militar y la dependencia de Turquía de Occidente, no podemos hablar de una salida final de Turquía en un futuro próximo".

Sin embargo, Dilek opinó que Ankara necesita reconsiderar sus relaciones con los aliados y las expectativas de la Alianza.

"Pues, existe no solo la OTAN, sino también las alianzas bilaterales y trilaterales establecidas por los Estados miembros de la OTAN. (…) Es necesario utilizarlo sabiamente", señaló.

"La Alianza no tiene futuro"

A su vez, Semih Koray, jefe de la oficina de relaciones exteriores del Partido Patriótico de Turquía, aseguró que la retirada del país de la OTAN es inevitable.

"Turquía no tiene futuro dentro de la OTAN, porque todas las amenazas que Turquía enfrenta hoy en día provienen de la Alianza", sentenció.

En particular, Koray señaló que la organización FETO, que intentó organizar un golpe de Estado, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán "son herramientas del sistema atlántico". "También está claro que la formación y alimentación de Daesh —proscrito en Rusia y otros países—y organizaciones terroristas similares también se realiza por la OTAN", agregó.

"En la economía y en otras esferas, las principales amenazas para Turquía también provienen de la OTAN, dado que esta sigla, de hecho, se refiere principalmente a Estados Unidos", comentó.

Para Koray, un acercamiento de Turquía a Eurasia es una necesidad objetiva.

"El sistema atlántico es una amenaza no solo para Turquía, sino para todo el mundo. Por esta razón, la salida es inevitable. El período actual está marcado por llegada de la era euroasiática como una alternativa al sistema atlántico en todas las esferas de la vida, tanto en la economía como en la política. La OTAN está perdiendo gradualmente su posición y fuerza. La Alianza no tiene futuro, se ha convertido en un sistema no solo completamente incapaz de contribuir al desarrollo de la humanidad, sino que también obstaculiza este desarrollo", concluyó.