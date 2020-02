General: EEUU no tiene sensores adecuados para detectar ataques en el Ártico

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no cuenta con sensores adecuados para detectar un ataque en el Ártico y necesita urgentemente aumentar sus capacidades de defensa aérea en la región más cercana a Rusia con radares e interceptores adicionales, dijo el comandante del Comando Norte, Terrence O'Shaughnessy, durante una audiencia del Senado.

"No los tenemos; necesitamos una capacidad de detección; actualmente tenemos una tecnología, solo tenemos que desplegarla en Alaska", dijo O'Shaughnessy cuando el senador Angus King le preguntó si el Comando Norte (Northcom) tenía sensores adecuados para detectar un ataque.

O'Shaughnessy dijo que ante el aumento del despliegue y la actividad militar rusa en el Ártico, Estados Unidos debe traer a Alaska más interceptores de misiles anti-balísticos y completar el desarrollo de los modelos de la siguiente generación.

"En este momento tenemos literalmente agujeros en un terreno que necesitamos llenar con capacidades; necesitamos traer eso lo más rápido posible, debemos tener la capacidad adicional de misiles balísticos que podemos poner en Alaska, ya sean SMA-3 IIA, o potencialmente un despliegue de THAAD ", agregó.

O'Shaughnessy también elogió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos por trasladar a Alaska más aviones F-35 de quinta generación y habló a favor del aumento de los ejercicios militares en la región.

"Podemos desplegar fuerza militar en cualquier parte del mundo y podemos entrenarla muy rápidamente; no puedes hacerlo en el Ártico si no estás entrenando, si no tienes el equipo adecuado", explicó.

O'Shaughnessy definió a Alaska y al Ártico como un "espacio de batalla" y una vía de acercamiento a Estados Unidos.