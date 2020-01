Los submarinos rusos usarán misiles contra el hielo

Los submarinos nucleares que fueron desarrollados recientemente se encuentran en una etapa de pruebas de sus misiles que son capaces de destruir gruesas capas de hielo.

Una de las dificultades para los submarinos eran las superficies heladas que representaban obstáculos en las operaciones de combate marino, por lo que las nuevas capacidades implementadas en los submarinos rusos serán sin duda muy útiles, dijeron expertos al medio ruso Izvestia.

Esta capacidad es necesaria para garantizar el lanzamiento de misiles estratégicos desde condiciones submarinas, pero también es útil para elevar a la superficie las cápsulas de rescate que se utilizan para evacuar a las tripulaciones en caso de accidente. Además, los submarinos serán capaces de lanzar misiles nucleares no dirigidos no solo por debajo del hielo, sino también mientras se encuentren en la superficie, según especificaron fuentes del Ministerio de Defensa.

Los submarinos soviéticos solían usar torpedos para destruir el hielo. Sin embargo, no resultaron ser muy eficaces.

Crear un agujero en el hielo otorga una ventaja táctica y permite realizar un ataque en el momento adecuado, explican los expertos rusos, citados por Izvestia. Un submarino puede usar su caparazón contra el hielo, pero así corre el riesgo de dañarse. Por lo tanto, generalmente, si el tiempo lo permite, los submarinos buscan agujeros ya existentes o van más allá del borde del hielo.

El hielo no solo es un enemigo, sino un gran socio, explica el experto militar Dmitri Boltenkov: "Pasar por debajo del hielo en el Ártico es un negocio peligroso, pero ofrece una serie de ventajas innegables. Los satélites, los aviones y los helicópteros no ven los submarinos, y no se pueden utilizar en el Ártico sonoboyas que busquen blancos submarinos por el ruido, simplemente no pueden romper el hielo. Por esta razón, es casi imposible encontrar un submarino debajo de este caparazón invernal, lo que hace inevitable un ataque de represalia por parte de los portadores estratégicos rusos contra el país agresor".