¿Por qué moderniza Rusia uno de los cañones más potentes del mundo?

Rusia está a punto de finalizar la modernización del cañón Malka, considerado uno de los más potentes del mundo. El coronel retirado Víktor Litovkin reveló por qué Rusia no se apresura a eliminar esta arma de su arsenal.

Los constructores rusos finalizarán próximamente la modernización del cañón autopropulsado Malka, que fue desarrollado en la década de los 80 tomando como base el arma 2S7 Pion.

"En 2020 prepararemos estos sistemas de artillería para lanzar su producción en serie. Hemos sustituido las piezas importadas en el sistema de guiado y el de defensa. Ahora, la Malka modernizada está en los polígonos siendo sometido con éxito a las pruebas", declaró Dmitri Semizorov, director general de la empresa Uraltransmash, que forma parte de la corporación Rostech.

Según Semizorov, el arma obtuvode producción rusa en vez de estos elementos producidos en la ciudad ucraniana de Járkov.

A su vez, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Rusia Víktor Litovkin considera que esta arma de 203 milímetros es realmente única, dado que es de largo alcance y puede disparar munición nuclear a la vez que proyectiles convencionales, incendiarios y de fragmentación.

"Está claro que la actual lucha de Rusia contra los terroristas no implica que esta arma se utilice en combates, pero el país euroasiático cuenta con proyectiles [nucleares] que pueden instalarse en ella en casos de emergencia", destacó el militar a la emisora Sputnik.

Como norma, tales armas forman parte del arsenal de reserva del mando supremo de Rusia porque se emplean solo en el caso de romper la defensa en profundidad del enemigo.

"Su uso es limitado, dado que no tiene misiones adecuadas en los combates que se libran actualmente. Sin embargo, esto no significa que mañana no vaya a ser necesaria. Los cañones siempre son necesarios porque su precisión es más alta y siempre dan en el blanco", concluyó.