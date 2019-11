Rusia crea una versión para trenes del misil balístico Yars

"Hemos creado el sistema de misiles Topol-M, y ahora Yars para diferentes tipos de despliegue: móvil terrestre, minero y ferroviario", comentó Solomónov en una entrevista con la revista Natsionalnaya Oborona.

Solomónov, también diseñador principal del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú y miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que algunos elementos y soluciones técnicas del sistema Bulava para los submarinos Borei también están unificados con los misiles mencionados.

Mientras tanto, el proyecto del lanzador ferroviario de misiles balísticos Barguzin sigue congelado desde 2017. Al menos, no ha habido información oficial sobre su reanudación.