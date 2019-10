Lukashenko apoya el llamamiento de Putin a una moratoria sobre misiles

"Le apoyamos plenamente en esto, prepararemos y le enviaremos una carta de respuesta a su llamamiento, que usted envió a todo el mundo. Tenemos que prestar mucha atención a esto", dijo Lukashenko a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) celebrada en Asjabad.

En la reunión de Asjabad, el presidente ruso lamentó no haber recibido respuesta a su llamamiento a la moratoria. Según Putin, Estados Unidos no responde intencionalmente, mientras que sus aliados no pueden responder sin su permiso.

Para Lukashenko, "no son solo problemas de Rusia, que está intentando restablecer de alguna manera el statu quo y asegurar que se mantenga el control sobre las armas particularmente peligrosas".

"No podemos permitir que estos misiles aparezcan en Europa", insistió el mandatario bielorruso.

El 8 de octubre, Lukashenko declaró que Minsk está dispuesto a elaborar una declaración política multilateral sobre el no despliegue de misiles de alcance medio y corto.

A principios de agosto pasado, Estados Unidos abandonó oficialmente el Tratado INF, suscrito con la URSS en 1987, y dos semanas después realizó la prueba de un misil de crucero de emplazamiento terrestre sujeto antes a las restricciones del acuerdo.

Con Rusia no se juega: el Kremlin, listo para desatar la rabia de sus misiles contra el enemigo 👇 https://t.co/EX2UYU3ix2 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 30, 2019

​Rusia también suspendió su compromiso con el Tratado INF en respuesta a las acciones de EEUU, pero al mismo tiempo dejó claro que no desea implicarse en una nueva carrera armamentista.

A finales de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió a los mandatarios de varios países, algunos de ellos de la OTAN, una propuesta de moratoria al despliegue de misiles de alcance medio y corto en Europa y otras regiones.