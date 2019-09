Putin sugiere a la OTAN una moratoria al despliegue de misiles en Europa

Según una fuente diplomática del diario, el mandatario ruso envió un mensaje con esa iniciativa el pasado 19 de septiembre, casi dos meses después de que Estados Unidos rompiera el Tratado INF que prohibía la fabricación y el despliegue de misiles con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

"Rusia ya anunció su intención de no emplazar misiles de corto y medio alcance en Europa y otras regiones mientras no lo hagan los estadounidenses. Llamamos a Estados Unidos y a sus aliados a asumir un compromiso similar, pero no observamos interés alguno. Les instamos a respaldar nuestras gestiones y apoyar una moratoria en la OTAN al despliegue de misiles de corto y medio alcance como la anunciada por Rusia", dice el mensaje de Putin, según afirma Kommersant.

La edición dice que el mensaje fue enviado, en particular, al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y a la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

En el texto, siempre según el periódico, el presidente ruso avisa que la moratoria requerirá un mecanismo de verificación, especialmente cuando los estadounidenses ya mantienen emplazados en Rumanía y Polonia las lanzaderas verticales MK-41 para sus misiles Tomahawk que tienen un alcance de más de 1.000 kilómetros, algo que prohibía el Tratado INF.

El tratado que había sido suscrito en 1987 era considerado piedra angular de la seguridad europea.

Washington se retiró del acuerdo con el argumento de que el misil ruso 9M729 con un alcance de 480 kilómetros infringía el documento, pero lo cierto es que Estados Unidos estaba financiando en secreto investigaciones para producir misiles de crucero de mediano alcance proscritos por el tratado.