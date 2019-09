¿Qué tienen en común la batalla de David contra Goliat y el ataque contra Arabia Saudí?

El ataque de drones contra Arabia Saudí no solo expuso el problema de la vulnerabilidad del reino en una guerra contra los hutíes sino que demostraron cuán baratas le podrían salir las ofensivas a su enemigo.

Construir los drones utilizados en el asalto contra las refinerías de Arabia Saudi podría haber costado unos 15.000 dólares o menos a los hutíes, declaró Wim Zwijnenburg, principal investigador en materia de vehículos aéreos no tripulados de la empresa holandesa PAX.

Lo ocurrido en el reino árabe ilustra cómo el uso de drones baratos puede escalar volatilidad en Oriente Medio. El ataque no solo dañó la infraestructura económica vital sino que fue capaz de incrementar el costo de seguridad, perturbar los mercados y sembrar el terror. El periódico estadounidense The New York Times asocia esta estrategia con la táctica que, según la biblia, ayudó al joven guerrillero y futuro rey israelita David a vencer al gigante Goliat.

Aunque los hutíes no cuentan con considerables recursos financieros sus drones les dan la oportunidad de luchar contra Arabia Saudí, que fue el tercer país que invirtió mayores recursos en la defensa en el 2018. Según el medio, sus inversiones rondaron unos 67.600 millones de dólares el año pasado.

"Estos ataques revelaron a los saudíes un desafío que no pueden confrontar, no importa cuáles sean sus capacidades financieras, militares o las de su inteligencia", declaró Farea Muslimi, cofundador del Centro de Sana para Estudios Estratégicos.

Los hutíes declararon que 10 drones habían participado en este ataque que podría considerarse uno de los más audaces entre los que habían sido lanzados por ellos desde que Arabia Saudí interviniera en la guerra en Yemen. La campaña liderada por Arabia Saudí devastó y empobreció Yemen, exacerbando la peor crisis humanitaria en el mundo.