Estos son los cinco potenciales compradores del caza MiG-35

Eso sí, por motivos de confidencialidad no fueron enumerados los países exactos que podrían llegar a ser los primeros usuarios internacionales del novedoso avión de combate. Por su parte, el medio estadounidense Military Watch hizo un breve análisis de los cinco compradores más probables del MiG-35.

Incluso mejor que la quinta generación

El análisis del medio se basa en las características y las ventajas que ofrece este avanzado caza, así como las necesidades de ciertas Fuerzas Aéreas del mundo. Así, el MiG-35 pertenece a la llamada generación 4++, que lo acerca al máximo a la quinta con la excepción de ciertas características.

Este caza cuenta con el armamento más avanzado, unas altas prestaciones, una gran maniobrabilidad gracias a su empuje vectorial tridimensional y un radar de barrido electrónico activo, entre otras innovaciones. Definitivamente, el MiG-35 no tiene el mismo potencial que ostenta el Su-57, de la quinta generación, pero tiene un as en la manga.

La mayor ventaja del MiG-35 es lo práctico que es, puesto que sus costes de mantenimiento y uso son cinco veces más bajos que los de su antecesor, el MiG-29, señala el medio. Además, presenta unas exigencias más bajas en cuanto a las condiciones en las que se repara o se opera.

Por lo cual, este avión de combate podría ser especialmente atractivo para las Fuerzas Aéreas que ya emplean los MiG-29, puesto que el MiG-35 comparte gran parte de la infraestructura con su antecesor, lo cual facilita al máximo la transición de un caza al otro.

La India

Es probable que este país asiático será el mayor usuario de este avión de combate y podría adquirir incluso más unidades que la Fuerza Aeroespacial de Rusia, destaca el medio. De hecho, los dos países ya comenzaron las negociaciones sobre los suministros del MiG-35 a finales de 2018.

Además, la India ya tiene la segunda flotilla más grande de los MiG-29 del mundo, lo cual significa que al disponer ya de una gran infraestructura adaptada a este caza, podría ahorrase mucho dinero en la transición al uso del nuevo caza ruso.

Al mismo tiempo, los MiG-35 podrían llegar a ser un buen complemento para los cazas más pesados Su-30MKI que están al servicio de la Fuerza Aérea de la India. Sea cual sea el caso, el caza ruso de la generación 4++ sería considerablemente superior a los JF-17 Block 3 que está esperando Pakistán.

Irán

En la actualidad, los cazas más modernos del país persa son las primeras versiones de los MiG-29 y los estadounidenses F-14. No obstante, los dos son unos cazas que ya tienen de media 30 años de edad, y por lo consiguiente su equipamiento ya está obsoleto.

Con la adquisición de los MiG-35. En primer lugar, obtendría un caza moderno con unas prestaciones y armamento que lo pondrían a par con sus adversarios regionales, tales como los F-35I de Israel y F-15SA de Arabia Saudí.

En segundo lugar, vendrían los considerables ahorros económicos, puesto que el mantenimiento de los aviones que tiene a día de hoy es muy costoso debido a su desgaste y falta de repuestos.

Egipto

En 2013 el país árabe firmó un contrato para comprar 50 cazas MiG-29M, y desde entonces se especulaba que podría optar también por los MiG-35. Y es que la Fuerza Aérea egipcia tiene espacio para más aviones modernos: ya empezó a retirar sus cazas F-16 y planea hacer lo mismo con sus MiG-23, F-4 y los Mirage 2000.

El MiG-35 ofrece la combinación ideal que está buscando Egipto: unas altas prestaciones y facilidad de mantenimiento. Quizás la única excepción sería el interés mostrado por otros cazas rusos de la generación 4++ : los Su-35S.

Al igual que en el caso de Irán, estos cazas pondrían a Egipto al mismo nivel que Israel con sus F-35I y los F-15C. Aunque está aún por verse los cambios que se realizarán en el inventario de aviones del país árabe.

Bielorrusia

A día de hoy, los MiG-29 son la base de la Fuerza Aérea del vecino de Rusia, que también cuenta con una docena de los cazas pesados de conquista de superioridad aérea Su-30SM. Sin embargo, Minsk busca unos cazas más ligeros cuyo mantenimiento sería más económico.

De hecho, el relativamente alto coste de uso de los cazas Su-27 es la principal razón por la que Bielorrusia está limitando sus vuelos, asegura el medio. Al igual que en el caso de la India, al disponer de la infraestructura necesaria para los MiG-29, el país europeo podría ahorrarse mucho en la transición al MiG-35.

Además, estos cazas serían un gran complemento para la escuadra de los Su-30SM que se están suministrando a Bielorrusia. El medio añade también, que los MiG-35 podrían ser una respuesta digna a los F-35 que busca adquirir su vecina Polonia.

Corea del Norte

Actualmente los MiG-29 forman la élite de la Fuerza Aérea del país asiático, que según algunos informes los está fabricando por su propia cuenta, aunque no se sabe si lo hace con la asistencia de Rusia. No obstante, lo más probable es que estos cazas no cuenten con los últimos avances tecnológicos.

Por lo cual, Corea del Norte tendría pocas oportunidades de hacer frente a los F-35A y F-15K de su vecino sureño. No obstante, con la compra de los MiG-35, que están a un nivel tecnológico muy superior a sus antecesores,

Eso sí, probablemente el mayor obstáculo es el veto de la ONU sobre la venta de armas a este país. Con ello, el medio destaca que no se sabe cuánto más durarán estas sanciones y si seguirán vigentes en la década de 2020. En caso de que ocurra esto, Corea del Norte podría comprar los MiG-35 para complementar su flota de los MiG-29.