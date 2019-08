Ministerio de Defensa chino: la cooperación con Rusia no es alianza militar

PEKÍN (Sputnik) — La cooperación entre Pekín y Moscú en materia militar no tiene ningún parecido con las relaciones de aliados existentes entre otros países, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de la República Popular China, Ren Guoqiang.

"Rusia y China se atienen a los principios de no alineación y no confrontación con terceros países, son relaciones entre dos naciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad de derechos y la cooperación recíprocamente ventajosa, las cuales no tienen nada que ver con las de alianza militar existentes entre determinados países", dijo al responder a la pregunta de si la reciente operación conjunta de patrullaje aéreo podía esta apuntada contra EEUU.

Aviones rusos y chinos cumplieron el 23 de julio pasado la primera misión conjunta de patrullaje en la región Asia-Pacífico.

"La operación conjunta llevada a cabo contribuyó a elevar el nivel de la interacción estratégica entre las fuerzas armadas de ambos países, a profundizar la confianza estratégica y a fortalecer el potencial de reacción conjunta ante diversas amenazas para la seguridad", señaló el portavoz.

Además subrayó que la misión se cumplió en estricta correspondencia con las normas del derecho internacional.