EEUU considera que Corea del Norte no viola los acuerdos tras lanzar misiles balísticos

MOSCÚ (Sputnik) — Los últimos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte no violaron las obligaciones asumidas por el líder de ese país, Kim Jong-un, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La madrugada del 24 de agosto, Corea del Norte lanzó dos proyectiles no identificados en dirección al mar del Japón (mar del Este). Cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y de sus aguas territoriales.

"Este hecho no me alegra. Pero, nuevamente, no está violando los acuerdos", dijo Trump, al agregar que está en contacto permanente con el dirigente norcoreano.

También explicó que no había discutido los lanzamientos de misiles de corto alcance con el líder de Corea del Norte, y que abordaron solo misiles balísticos de largo alcance.

"Y [Kim Jong-un] no lanza esos misiles y no lleva a cabo ensayos nucleares", concluyó Trump, al añadir que ahora vivimos en un mundo de misiles y nadie lo puede cambiar.