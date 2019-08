¿Se van o se quedan? Expertos opinan sobre el dilema de EEUU en Afganistán

Estos informes hablaban sobre los planes de la Administración estadounidense de reducir el número de tropas en Afganistán en 6.000 personas, así como limitar las operaciones ofensivas contra el movimiento talibán y dejar de participar en el asesoramiento a los militares afganos.

No obstante, el general Miller calificó de "inexacta y especulativa" la información sobre la reducción del contingente.

Sputnik ha hablado con varios expertos que compartieron sus opiniones sobre si EEUU saldrá de Afganistán o se quedará.

Ramazan Bashardoost, un parlamentario afgano, opina que el Gobierno de EEUU ya ha mostrado que el acuerdo de sacar las tropas es solo un trozo de papel sin valor.

"Para potencias mundiales como Estados Unidos, cualquier acuerdo o arreglo no tiene precio. Dejan los acuerdos si les da la gana, pero si les benefician, se quedan. Si el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes no es de interés para Estados Unidos, no será más que un trozo de papel para ellos", comenta.

Para Ahmad Roshd Jamalyar, profesor de la Universidad de Balkh, Estados Unidos nunca saldrá de Afganistán, ya que todas las declaraciones de Donald Trump solo sirven para sus propósitos de campaña. Estados Unidos ha construido bases militares en Afganistán para lograr sus ambiciosos objetivos en la región y en el mundo y no las abandonará tan fácilmente.

"Estados Unidos no abandonará de ninguna manera Afganistán ya que persigue sus intereses en la región y este país es el lugar perfecto para hacerlo. Por lo tanto, creo que la cuestión de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán no es más que una simple declaración para la campaña electoral de Trump", afirma el experto.

Estados Unidos permanecerá en Afganistán para controlar a sus rivales políticos y militares, opina Jamalyar. También está seguro de que si se firma un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes, el Ejército norteamericano permanecerá en Afganistán de todos modos y el trabajo de los servicios de inteligencia continuará.

"Los estadounidenses pretenden obligar a los talibanes a sentarse en la mesa de negociaciones y concluir un acuerdo de paz, y así obtener el control sobre ellos", concluye.

Para el analista político Gholam Rabbani Fiyaz, el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes otorga al Gobierno de Afganistán privilegios especiales, a través de los cuales Washington espera obtener el control sobre el país.