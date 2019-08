Stoltenberg: la OTAN no percibe la OTSC como una amenaza seria

BRUSELAS (Sputnik) — La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) no representa una amenaza seria para la seguridad de la Alianza Atlántica, declaró el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El secretario general de la Alianza cumple una visita a Australia y en el marcó de la misma tomó parte en un debate organizado en un centro de investigación local, donde le preguntaron si la OTSC representa una amenaza sustancial para la OTAN.

Al dar una respuesta negativa, Stoltenberg dijo: "La OSCE no es una organización muy fuerte, algunos de sus miembros son socios de la OTAN, no la percibimos como una amenaza apuntada contra nosotros. Rusia forma parte de la OSCE, pero no vemos ninguna amenaza directa para ninguno de los miembros de la Alianza".

La grabación de su intervención fue difundida por la oficina de prensa de la OTAN.

La OTSC, fundada en 2002 en virtud del Tratado de Seguridad Colectiva de 1992, está conformada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.