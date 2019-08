El Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, sin posibilidades de entrada en vigor

MOSCÚ (Sputnik) — El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) no tiene posibilidades de entrar en vigor porque EEUU se negó a ratificarlo, declaró el ministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.

"No existen perspectivas de su entrada en vigor después de que la administración estadounidense se negara a facilitar su ratificación en el senado. Ese tratado no puede entrar en vigor sin la ratificación de EEUU y otros siete países", dijo en una rueda de prensa.

El diplomático comentó que el tratado incluye una lista de 44 países cuya ratificación es imprescindible para su entrada en vigor.

"Ahora quedan ocho países incluido EEUU y claro que los que no lo ratificaron todavía van a mirar a los norteamericanos", apuntó Riabkov.

En su opinión, el TPCE puede convertirse en un "remanente" de la época anterior, cuando había grandes esperanzas de que la diplomacia multilateral en el ámbito de la seguridad internacional fuera ganando un éxito tras otro.

"Ahora, lamentablemente, las acciones de Washington conducen a la desintegración de toda la arquitectura de la seguridad internacional", indicó el viceministro de Exteriores ruso

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, incluido EEUU.

¿Cuál es la base de la paz mundial? Diez tratados internacionales que limitan el uso de armas https://t.co/nFFxgusuJ1 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 2, 2019

​En cuanto a los países europeos —entre ellos Rusia, el Reino Unido y Francia— todos lo ratificaron. En 2013, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, anunció sus intenciones de lograr la ratificación del TPCE por parte de EEUU hacia 2016, pero de ahí no ha pasado.