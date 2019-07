EEUU busca que Turquía no ponga en servicio los S-400 rusos

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos busca que Turquía no ponga en servicio operativo los sistemas antiaéreos S-400 recibidos de Rusia, declaró el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

El senador Lindsey Graham informó al portal de noticias Defense One que por la orden del presidente Donald Trump llamó por teléfono al canciller turco, Mevlut Cavusoglu, para decir que si Turquía no activa los sistemas rusos S-400, EEUU no aplicará sanciones económicas.

Por su parte, en una entrevista con la agencia Bloomberg Pompeo recordó que EEUU ya reaccionó a la entrega de los S-400 a Turquía con la decisión de suspender al país otomano del programa de cazas estadounidenses F-35.

"Puede haber más restricciones, pero sinceramente lo que querríamos es que los S-400 no se pongan operativos, es nuestro objetivo", dijo.

Los suministros de los S-400 a Turquía empezaron el pasado 12 de julio y concluirán, según las autoridades rusas, en lo que resta del año.

El envío del equipamiento, según el Ministerio ruso de Defensa, se realiza conforme a lo acordado por los presidentes ruso y turco, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, con el fin de mejorar el sistema de defensa antiaérea de Turquía.

La compra de los sistemas rusos S-400 provocó tensiones entre Turquía y Estados Unidos, que exigió que Ankara renunciara al armamento ruso y en vez de los S-400 comprara los sistemas estadounidenses Patriot.

Turquía aseguró en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de EEUU, que advierte que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Con un alcance de hasta 400 kilómetros, el sistema ruso puede abatir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.