¿Cuál es el verdadero precio que pagará EEUU por dejar a Turquía sin los F-35?

No obstante, incluso antes de que Ankara haya emprendido acciones legales para exigir una compensación económica, esta decisión ya le está costando a EEUU unas copiosas sumas de dinero y está poniendo en peligro el proyecto entero.

¿Qué hará el F-35 sin Turquía?

Según varios documentos hechos públicos por el Pentágono, el ente militar ya solicitó que se reubiquen 206 millones de dólares dedicados a las partes de repuesto de los avanzados cazas a favor de la búsqueda de nuevos proveedores de sus componentes.

En dicho documento se dice que esto se hace debido a la "posible aplicación de sanciones" contra países no especificados. Con ello, vistas las amenazas que fueron lanzadas por los altos mandos estadounidenses , no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de cuál es el país a que se refieren, indica el columnista del medio The Drive, Joseph Trevithick.

Al fin y al cabo, actualmente Turquía es el proveedor exclusivo de unos 400 componentes usados en la fabricación del F-35. De hecho, entre estos componentes están las pantallas panorámicas que se instalan en las cabinas de todas las versiones del F-35.

Ello concuerda con los planes de los militares estadounidenses, donde se especifican los pasos a dar para excluir a Turquía el programa del F-35. Además, la subsecretaria del Departamento de Defensa en temas de adquisiciones y sostenimiento, Ellen Lord, dijo que todos los contratos turcos relacionados con el F-35 serán gradualmente cancelados para principios del 2020.

¿Se quedará EEUU sin sus propios F-35?

Según lo destaca el columnista, la decisión de usar los fondos destinados a las partes de repuesto de estos cazas de quinta generación podría tener unas repercusiones a escala mundial.

Ello se debe al hecho de que las flotas de los cazas F-35 tienen un nivel operacional mísero. Por ejemplo, en el 2018 los cazas del Cuerpo de los Marines (F-35B) estuvieron listos para el combate durante menos del 15% del tiempo.

Mientras tanto, los F-35C de la Armada estuvieron listos durante menos del 5% del tiempo. De hecho,

Aunque estos problemas de disponibilidad operativa se deben a todo un abanico de factores, una de las principales razones es la falta de partes de repuesto, problemas logísticos a la hora de traerlas donde hacen falta y unas grandes acumulaciones de componentes que ya no se pueden usar en el mantenimiento de estas máquinas, señala el columnista.

"La búsqueda de nuevos proveedores para tapar los huecos que creará la expulsión de Turquía del programa del F-35 es definitivamente una prioridad importante. Sin embargo, la compra de partes de repuesto parece ser igual de importante", dijo.

Por lo cual, habrá que ver cómo la reubicación del presupuesto para las partes de repuesto afectará a la disponibilidad operativa no solo de los cazas F-35 estadounidenses, sino también de los adquiridos por sus socios.