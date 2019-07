Turquía considerará la compra de cazas rusos si EEUU rechaza suministrarle los F-35

"Si Turquía queda excluida del programa de los F-35, buscará otras alternativas, incluidos cazas rusos, mientras intente desarrollar sus propios aviones de combate y misiles balísticos para el uso interno y la exportación", publicó el medio citando a unos funcionarios turcos.

El secretario de Defensa interino de EEUU, Mark Esper, declaró el pasado miércoles al ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, que EEUU no permitiría a Turquía tener los sistemas antiaéreos rusos S-400 y los cazas estadounidenses F-35.

Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de EEUU, que afirma que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN y ha amenazado con imponer sanciones a Ankara por su adquisición, en particular, suspender o anular el suministro de los cazas F-35 al país otomano.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió que Ankara respondería a las eventuales sanciones por parte de Washington.

