Este expiloto yugoslavo que cumplirá 99 años en septiembre vio con sus propios ojos varias épocas. En una entrevista concedida a la versión serbia de Sputnik, Zlatko Rendulic se mostró decepcionado con la actual política de EEUU. El interlocutor de la agencia opina que a Washington le vendría bien un nuevo Roosevelt y que Rusia tiene un verdadero líder.

© Sputnik / Dejan Simic Zlatko Rendulic formó parte de una escuadrilla de guerrilleros durante la Segunda Guerra Mundial

"Putin no es una figura lo suficientemente reconocida por ahora, pero en la historia será una personalidad grande, incluso más grande que, por ejemplo, Catalina II de Rusia. Es una persona con una intuición excepcional que supo usar la energía explosiva generada tras el desplome de la URSS en beneficio del país", destacó.

Durante el reinado de Catalina II de Rusia (1762-1796) el Imperio ruso se revitalizó, se hizo más grande, fuerte y fue reconocido como una de las potencias más grandes de Europa. A su vez, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dirigió al país norteamericano durante la mayor parte de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Según el interlocutor de la agencia, Putin en seguida entendió que la construcción rusa de aviones militares debería sobrevivir a la decadencia. Por ello, hoy en día los aviones de la empresa rusa Sukhoi superan a las aeronaves estadounidenses, opina el expiloto de la Fuerza Aérea del Reino de Yugoslavia que existió entre 1929 y 1941.

¿Quién es Zlatko Rendulic y por qué es tan famoso?

Rendulic formó parte de una escuadrilla de guerrilleros durante la Segunda Guerra Mundial. El hombre procedía de una familia ilustrada y se aficionó por las ideas revolucionarias.

"Mi padre fue un abogado, mi madre procedía de una familia de farmacéuticos. No éramos proletariado, pero esto no me impidió convertirme en un guerrillero. Fui a la guerra en un taxi", así recuerda el expiloto cómo era su vida en 1943.

© Foto : Colección privada Uno de los recuerdos más antiguos: Zlatko Rendulic se prepara para un vuelo en 1940

Rendulic resultó herido en un combate: la explosión de una granada le arrancó una parte de su talón. No obstante, el combatiente encontró fuerzas para caminar 150 kilómetros y cumplió su tarea. El guerrillero pudo llegar hasta la base de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido, cruzando el territorio de Italia, y volar con ellas sobre los países del Mediterráneo y África. Después de la guerra, Rendulic estudió en la URSS, Belgrado y EEUU y se convirtió en un eminente ingeniero, constructor aeronáutico y piloto de pruebas.

© Foto : Colección privada Rendulic era el responsable de ejecutar los proyectos de aviones de asalto ligeros H-60 Galeb, J-21 Jastreb (Halcón) y J-20 Kraguj

"Volaba en 45 modelos de aviones y recibía una gran placer. ¡Los vuelos son mi principal pasión y ahora volaría más! Ya en el 1946 habíamos creado un plan de trabajo para desarrollar aviones yugoslavos, teníamos que hacer renacer la construcción aeronáutica que antes de la Segunda Guerra Mundial había sido muy desarrollada", recuerda.

© Foto : Colección Privado Rendulic estudió en una universidad estadounidense en Míchigan.

En particular, Rendulic era el responsable de ejecutar los proyectos de aviones de asalto ligeros H-60 Galeb, J-21 Jastreb (Halcón) y J-20 Kraguj.

Según Rendulic, el mariscal y presidente de Yugoslavia Josip Broz Tito (1953-1980) entendía muy bien que las grandes potencias no dejarían en paz al pequeño país. La ayuda financiera no influyó en la decisión de Yugoslavia de adquirir los aviones soviéticos MiG. Al tomar en cuenta la política de Josip Broz Tito, el interlocutor de Sputnik considera que el presidente yugoslavo trataba de mantener el equilibrio "entre los dos fuegos".

© Foto : Colección privada Josip Broz Tito envió a Zlatko Rendulic a Libia para ayudar a Gadafi a instruir ingenieros

"Los estadounidenses consideraban que Tito era un zorro astuto, temían que tomara el dinero y se volviera hacia la URSS. Tito no les prestaba atención. Me sorprendía de qué estuviera callado y que no contestara nada, pero hacía todo de una manera deliberada. Se atenía a su propia estrategia de juego", concluyó Rendulic.

También: Operación militar de la OTAN contra Yugoslavia: descubre la historia del conflicto