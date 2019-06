EEUU busca resolver controversias con Turquía sobre suministros en el ámbito de defensa

"Estamos estudiando distintas opciones", señaló el mandatario.

En particular, Trump calificó de un "problema" la situación en torno a los planes de Turquía de comprar sistemas antiaéreos rusos S-400.

"Lo estamos discutiendo. Es una situación difícil. Indudablemente es un problema", apostilló.

Al mismo tiempo, el líder estadounidense responsabilizó de esa situación a la Administración de su antecesor, Barack Obama.

"Es una situación difícil porque no le permitían al presidente [de Turquía] comprar los sistemas Patriot (...) No se lo permitía la Administración de Obama, hasta que cerró un acuerdo para comprar otros misiles. Así que él compra otros misiles y de repente le dicen que bueno, que ahora puedes comprar nuestros misiles. Las cosas no se hacen así", expresó.

Noticia relacionada: Turquía acusa a EEUU de atacar su política exterior

Por otro lado, el líder estadounidense dijo a su interlocutor que podría viajar a Turquía, aunque todavía no hay fechas para esta visita.

Estados Unidos se opone a que Turquía compre los S-400 rusos y ha amenazado ya a este país con sanciones.

El Gobierno de Ankara recalcó en repetidas ocasiones que no piensa retractarse del contrato de 2.500 millones de dólares suscrito con Moscú en diciembre de 2017.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió que Ankara responderá a las eventuales sanciones por parte de Washington.

La mayor exportadora rusa de armas, Rosoboronexport, había informado que Turquía recibirá el primer lote de los avanzados sistemas antiaéreos S-400 en julio.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Te puede interesar: Las claves de la frustración de EEUU por la alta demanda de los S-400 rusos

Con un alcance de hasta 400 kilómetros, el equipo ruso puede destruir objetivos a alturas de hasta 30 kilómetros.