F-15QA: ¿el caza más avanzado del Oriente Medio?

En el 2017 Catar firmó un contrato para comprar 36 aeronaves F-15QA que no son como los demás aviones de este modelo. ¿Cómo se diferencian estos cazas de la Fuerza Aérea de Catar de los otros?

El F-15QA es en realidad una versión del F-15E Strike Eagle adaptado a las necesidades de los militares de este emirato árabe, al igual que lo son el F-15K coreano y el F-15SA saudí.

Con ello, el caza modificado para la Fuerza Aérea de Catar cuenta con más puntos de anclaje para el armamento (ahora son 16), tiene un radar de barrido electrónico activo, un nuevo sistema de visualización montado en casco, así como el mismo motor que se instala en el F-15SA.

Lo que es más, la nueva versión del caza de ataque está completamente actualizado por dentro con nuevos sistemas de indicación, fly-by-wire y lucha radioelectrónica, entre otros. Además, la estructura interna de las alas también es nueva, así como el diseño de la cabina.

De tal modo, el medio Military Watch señala que el F-15QA podría convertirse en el caza más avanzado del Oriente Medio y podría compararse en el mercado mundial con el Su-35S.

No obstante, a diferencia del caza ruso de la generación 4++, el renovado F-15QA no está dotado de un sistema de búsqueda y detección por infrarrojos, no tiene la supermaniobrabilidad del Su-35S y tiene un sistema de lucha radioelectrónica inferior.

