Sapsan-Bekas, la 'muerte' de los drones creada por Rusia

La corporación estatal rusa Rostec presentó el sistema móvil Sapsan-Bekas para la detección y desactivación de vehículos aéreos no tripulados en el Foro Internacional Técnico-Militar Army 2019.

El sistema puede detectar un dron a una distancia de 10 kilómetros, rastrear su movimiento y desactivarlo a una distancia de más de seis kilómetros mediante la supresión de las comunicaciones y el control del vehículo aéreo. El diseño tiene características tácticas y técnicas mucho mejores que todos los sistemas rusos y extranjeros similares disponibles actualmente en el mercado, según destaca el comunicado de prensa del consorcio Avtomatika, que forma parte de Rostec.

Sistema móvil Sapsan-Bekas para la detección y desactivación de vehículos aéreos no tripulados © Foto : Rostec

El dispositivo consta de tres subsistemas: detección de señales y dirección de drones, radar activo, seguimiento optoelectrónico y a través de vídeo, así como un subsistema de supresión de radio. Sapsan-Bekas es capaz de monitorizar el espacio aéreo las 24 horas al día y reconocer objetos aéreos utilizando herramientas de vídeo e imágenes térmicas.

"Este nuevo sistema del consorcio Avomatika formará parte de los productos de Rostec destinados a contrarrestar los vehículos aéreos no tripulados civiles y militares. Sapsan-Bekas es capaz de contrarrestar los drones tanto en modo manual como automático en un amplio rango de frecuencias, desde 400 MHz hasta 6 GHz. El sistema es altamente maniobrable, ya que se instala en el chasis de un automóvil, lo que es un requisito clave para varias agencias de seguridad. La movilidad también es importante para los clientes civiles, ya que permite mover rápidamente el sistema de una instalación a otra", afirmó el director ejecutivo de Rostec, Oleg Evtushenko.

El subsistema de supresión de radio utilizado en Sapsan-Bekas se llama Luch —Rayo—, y también se presentará por primera vez en el foro Army 2019. La tecnología afecta a los canales de navegación, control y transmisión de información del avión no tripulado, bloqueando simultáneamente 11 bandas de frecuencia. El sistema funciona según el principio 'amigo o enemigo' y no afecta a los vehículos aéreos no tripulados, cuya información se introduce de antemano en la base de datos del sistema. El subsistema también puede funcionar de forma autónoma gracias a un panel de control independiente.

"Una de las principales ventajas de Sapsan-Bekas es su versatilidad y flexibilidad. La funcionalidad del sistema es fácil de adaptar a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, las empresas civiles, incluidas las de energía, están interesadas principalmente en los equipos de inteligencia de señales, y a menudo no necesitan capacidades de radiolocalización", dijo Vladímir Kabánov, director general del consorcio Avtomatika.