Un bombardero ruso se acerca a un portaviones español en el Báltico (vídeo)

En las imágenes se observa cómo el Su-24 aparece a baja velocidad y a babor del Juan Carlos I en aguas internacionales.

El bombardero, que no portaba armas, había sido detectado antes de la maniobra por las fragatas españolas Cristóbal Colón y Juan de Borbón, por lo que se sabía que iba a pasar por ahí. Como el bombardero no representaba amenaza alguna, no se activó ningún tipo medida de protección, según han confirmado fuentes militares a la prensa española.

El Juan Carlos I participa en las Baltops de 2019 junto a otros 50 buques, dos submarinos, 36 naves y 9.000 militares.

El Ministerio de Defensa ruso reiteró en numerosas ocasiones que los vuelos de los aviones rusos siempre se realizan conforme a las normas internacionales del uso de espacio aéreo.