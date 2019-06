El Ministerio de Defensa turco llama a EEUU a resolver las discrepancias

"Reafirmamos la importancia de continuar el diálogo sobre la base de la amistad y el respeto mutuo, y de proseguir nuestros esfuerzos para encontrar una solución adecuada a los problemas", señaló el Ministerio de Defensa turco.

En cuanto a la presión de EEUU por el contrato de compra de los sistemas antiaéreos rusos S-400, el comunicado dice que "el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, envió un mensaje a su homólogo estadounidense Patrick Shanahan", en el que "expresó una vez más su insatisfacción con el estilo utilizado en la carta de Shanahan, que no se corresponde con el espíritu de alianza".

Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400 , acordada en 2017, mientras que EEUU afirma que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN y ha amenazado con imponer sanciones a Ankara por su adquisición, en particular, suspender o anular el suministro de los cazas F-35 al país otomano.

La revista Foreign Policy informó a inicios de junio, citando una carta de Shanahan a su homólogo turco, que Washington insiste que los pilotos turcos que se están entrenando en territorio norteamericano para manejar los F-35 deben abandonar el país antes del 31 julio, y que el programa de capacitación será descontinuado.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

© Sputnik / Los S-400 rusos y F-35 estadounidenses no pueden convivir

Con un alcance de hasta 400 kilómetros el sistema ruso puede destruir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.