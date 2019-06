Embajador ruso tacha de falsa acusación de EEUU de violar moratoria de pruebas nucleares

"Recientemente, EEUU difundió en el espacio público una noticia falsa sobre el 'incumplimiento' por parte Rusia de su moratoria voluntaria sobre los ensayos nucleares", dijo Uliánov en la 52 sesión de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Agregó que Rusia espera que "EEUU presente hechos concretos que confirmen sus declaraciones".

"En ausencia de estos, nuestros socios en el extranjero deberían disculparse con Rusia y desmentir las acusaciones", subrayó el embajador.

Añadió que Rusia seguirá de cerca las acciones de EEUU para en caso necesario tomar medidas oportunas para preservar el tratado.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) afirmó que el Gobierno y la inteligencia de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Rusia realizó ensayos nucleares.

El Ministerio ruso de Exteriores reiteró que todas esas acusaciones son absurdas y buscan ocultar la intención del propio EEUU de romper ese tratado y reanudar sus pruebas atómicas.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Norte e Israel.

Todas las naciones de Europa, incluidos Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCEN. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por Estados Unidos para 2016, pero fracasó.