Rusia califica de infundada la acusación de EEUU de violar moratoria de pruebas nucleares

"Estados Unidos sigue lanzando sus acusaciones infundadas contra Rusia de que viola el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y esta vez en una declaración de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) publicada el 13 de junio", indicó el Ministerio de Exteriores en un comentario.

El 13 de junio, DIA afirmó que el Gobierno y la inteligencia de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Rusia realizó ensayos nucleares.

El Ministerio ruso reiteró que todas esas acusaciones son absurdas y buscan ocultar la intención del propio Estados Unidos de romper ese tratado y reanudar sus pruebas atómicas.

La entidad no descarta que Washington anuncie pronto su retirada del TPCEN.

"Estados Unidos incluso no se ha dado el trabajo de inventar algún nuevo esquema para llevar a cabo sus planes y de hecho repite su maniobra para abandonar el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance", señaló.

Advirtió que otro tratado crucial para la mayoría de los países firmantes, entre ellos Rusia, es blanco de la política destructiva de Estados Unidos para romper la arquitectura internacional de los acuerdos en materia de no proliferación y control de armamento.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Norte e Israel.

Todas las naciones de Europa, incluidos Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCEN. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por Estados Unidos para 2016, pero fracasó.

