Turquía afirma que no cederá ante la presión de EEUU por la compra de los S-400 rusos

ANKARA (Sputnik) — Ankara no cederá ante la presión de EEUU por el contrato de compra de los sistemas antiaéreos rusos S-400, declaró el canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

"Ankara no acepta las exigencias de EEUU respecto a los sistemas S-400", dijo Cavusoglu el domingo al visitar la provincia Hatay, fronteriza con Siria, citado por la agencia Anadolu.

Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, mientras que EEUU afirma que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN y ha amenazado con imponer sanciones a Ankara por su adquisición, en particular, suspender o anular el suministro de los cazas F-35 al país otomano.

La revista Foreign Policy informó a inicios de junio, citando una carta del secretario de Defensa en funciones de EEUU, Patrick Shanahan, a su homólogo turco, Hulusi Akar, que Washington insiste que los pilotos turcos que se están entrenando en territorio norteamericano para manejar los F-35 deben abandonar el país antes del 31 julio, y que el programa de capacitación será descontinuado.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Además: ¡Adiós, Patriot y F-35! Turquía recibe con los brazos abiertos los S-400 y los Su-57 rusos

Con un alcance de hasta 400 kilómetros el sistema ruso puede destruir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.