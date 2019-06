China, involucrada en la producción de los F-35

El canal de televisión Sky News cuestionó el uso de componentes electrónicos producidos por una subsidiaria de una compañía china.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido aseguraron que la participación de Exeption PCB en la cadena de compañías que suministran componentes para los aviones de combate "no crea riesgos".

La empresa se dedica a la producción de circuitos impresos. Estos son adquiridos por American GE Aviation, proveedor de Lockheed Martin, el fabricante de los F-35.

Por su parte, representantes de Lockheed Martin señalaron que no estaban al tanto de la presencia de proveedores controlados por empresas chinas en la producción del F-35. GE Aviation indicó que Exeption PCB no tiene acceso a datos secretos del caza y que no puede incorporar componentes a sus productos que puedan usarse para espionaje industrial o sabotaje.

Te puede interesar: Sacan a la luz las graves pérdidas de los F-35 por los choques con los pájaros

En mayo de 2019, el Departamento de Comercio de EEUU puso a Huawei en la lista negra luego de que la cooperación con la corporación china fuera suspendida por Google, Intel, Broadcom y otras grandes compañías de TI.