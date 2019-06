Ankara: la carta del Pentágono no obligará a Turquía a renunciar al S-400

"No decimos que compraremos el S-400, ya lo hicimos. Si Estados Unidos tiene preocupaciones sobre los S-400 y F-35, entonces nuestra propuesta es crear un grupo de trabajo conjunto y dejar que los expertos estudien el tema", dijo Cavusoglu.

El presidente estadounidense, Donald "Trump dice que 'sí', pero algunos departamentos de EEUU dicen que 'no', después de esas cartas [del Pentágono], Turquía no rechazará el S-400. Estamos preparando una respuesta a esa carta", dijo Cavusoglu a los periodistas.