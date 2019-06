La OTAN revela el objetivo de sus maniobras en el mar Báltico

El ejercicio, que durará hasta el 21 de junio, involucra a tropas estadounidenses y europeas: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Turquía. El ejercicio de este año está dirigido por la Segunda Flota de la Marina de Estados Unidos.

Los militares ensayarán la búsqueda y destrucción de minas y submarinos 'enemigos', así como el proceso de repeler ataques aéreos y marítimos. Además, van a entrenar acciones de ataque, en particular, el desembarco de anfibios.

Estas grandes maniobras navales de la OTAN "no están dirigidas contra terceros países". Así lo afirmó Oana Lungescu, una representante oficial de la alianza. No obstante, Rusia es el único país de la región báltica que no participa en estas maniobras. Otros dos Estados bálticos clave no pertenecientes a la OTAN, como Suecia y Finlandia, participan como socios.

"El mar Báltico es de importancia estratégica para la alianza, con seis países de la OTAN compartiendo su costa. BALTOPS lleva 47 años funcionando y no tiene como objetivo a nadie, aunque la situación de seguridad en la región se ha deteriorado claramente desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en el 2014. BALTOPS muestra lo bien que nuestras fuerzas pueden funcionar juntas y que la OTAN puede defenderse de cualquier enemigo", declaró Oana Lungescu.

El ejercicio BALTOPS se llevó a cabo por primera vez en 1971 con el objetivo principal de disuadir a la URSS y mostrar las actividades de las flotas de la OTAN cerca de las fronteras soviéticas. Desde el colapso de la Unión Soviética, Rusia ha participado en estas maniobras en varias ocasiones, con un cambio significativo en el énfasis y una reducción en el alcance de las operaciones de búsqueda y rescate.

Cuando la OTAN rompió la cooperación militar con Rusia en el 2014, los ejercicios BALTOPS volvieron gradualmente a su escala y objetivos originales.