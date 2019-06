Washington amenaza con negar el apoyo militar a la UE

De acuerdo con el medio, fue el secretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU para Europa, Michael Murphy, el que lanzó el ultimátum.

"Cuando se produzca una crisis y si sus defensas fracasan, sus ciudadanos no se van a sentir muy impresionados por el hecho de que el armamento adquirido fuera solo de los países europeos", declaró el funcionario durante una reunión celebrada en Washington durante la visita del Comité de Embajadores Europeos de Política de Seguridad a EEUU.

Según el documento, Washington califica como demasiado "restrictivas" las normas europeas en materia de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y control de exportación, ya que podrían impedir que las empresas estadounidenses participen en el desarrollo de armas en Europa.

"Si el lenguaje de la legislación sobre el futuro Fondo Europeo de Defensa (FED) y las directrices de la Cooperación Permanente Estructurada (Pesco, en sus siglas en inglés) no cambian, entonces la UE tendrá que elegir: o renuncia a utilizar las mejores capacidades tecnológicas que existen o desarrolla las suyas propias", declaró Murphy.

De este modo, la UE se ve obligada a elegir entre "enfrentarse en solitario a un entorno crecientemente inestable o duplicar capacidades que ya estarían disponibles a través de la OTAN", reza la publicación.

Según el medio español, Murphy, quien advirtió que Rusia "tiene fronteras con la UE, así que constituye una amenaza física directa a sus Estados miembros", agregó también que "cualquier crisis importante en Europa requerirá irremisiblemente una respuesta de EEUU, Canadá, Reino Unido y Noruega".

Sin embargo, la ayuda por parte de los aliados "podría no llegar" si las industrias militares de EEUU y la UE "no pueden trabajar juntas" algo que podría dar lugar a que "nuestros ejércitos se vuelvan menos interoperativos y no puedan combatir juntos".