El Kremlin no tiene constancia de que Rusia negara la venta de los S-400 a Irán

"No tengo constancia de esa información", dijo Peskov a la prensa.

Previamente la agencia Bloomberg comunicó, citando a dos fuentes informadas, que Rusia supuestamente rechazó la solicitud de Irán de comprarle los sistemas S-400.

Una fuente familiarizada con la situación dijo a Sputnik este 31 de mayo que en la actualidad Teherán y Moscú no debaten el suministro de estos sistemas a Irán.

Además, Peskov declaró que el contrato de venta de los sistemas S-400 a Turquía se está ejecutando.