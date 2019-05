¿Está Irán a punto de crear una bomba nuclear?

Irán dispone de recursos para crear una bomba nuclear en menos de un año, opinan algunos expertos entrevistados por el diario ruso Izvestia. No obstante, el presidente del Comité Internacional del Senado ruso, Konstantín Kosachev, comentó al medio que Rusia no dejará que Irán obtenga armas nucleares.

Según el informe de febrero elaborado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre Irán, las reservas de uranio en el país persa son de 202,8 kilos. El OIEA subrayó que todas las instalaciones nucleares iraníes están bajo el estricto control de más de 4.500 expertos del organismo por todo el país.

La agencia Tasnim informó este 20 de mayo, haciendo alusión al portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, que el país decidió cuadruplicar su producción de uranio poco enriquecido (3,67%).

Behrouz Mehri Irán suspende oficialmente el cumplimiento de una parte de compromisos derivados del pacto nuclear

"Esto no significa que haya un aumento en la pureza del material ni un aumento en el número de centrífugas ni cambios en el tipo de centrífugas", cita el medio a Behrouz Kamalvandi, funcionario del organismo.

Para crear una bomba, el uranio debe enriquecerse al menos en un 90%, comentó Igor Golutvín, investigador principal del Instituto Central de Investigación Nuclear de Dubná al diario y agregó que Irán cuenta con la capacidad industrial para hacerlo.

Al mismo tiempo, el ingeniero físico, experto de la Unión socioecológica rusa, Andréi Ozharovski, dijo que Irán puede usar no solo uranio o plutonio para crear una bomba, sino también combustible gastado de las centrales nucleares ya existentes.

"Por supuesto, la sustancia será de una calidad mucho más baja. Y la ojiva no será tan compacta. Pero en este caso, Irán puede crear una bomba atómica en menos de un año. (...) Si un país tiene suficiente capacidad, me refiero a centrífugas, no hay problema para lanzar un proyecto nuclear en un año", declaró el experto.

Pero solo el componente químico no es suficiente: se necesitan detonadores y una carcasa compacta. El especialista espera que los iraníes no tengan acceso a estas tecnologías.

Mientras tanto, el analista del Centro PIR Adlán Magóyev, director del programa 'Rusia y la no proliferación nuclear', observó que para crear una ojiva son suficientes 8 kilos de plutonio o 25 kilos de uranio, pero usar el combustible gastado de las centrales nucleares, incluido el del proyecto ruso Busher, es imposible.

"Lo estipulan las condiciones: Rusia recupera el combustible nuclear gastado. Irán no tiene acceso a él en ningún momento", aseguró el experto.

A su vez, Konstantín Kosachev, presidente del Comité Internacional del Senado ruso, declaró al diario que Moscú no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares.

"Apoyamos firmemente la disposición de Irán de mantener el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Continuamos desarrollando nuestra cooperación con Irán en el campo del átomo pacífico, subrayo, pacífico", dijo.

Las 14 inspecciones del OIEA confirmaron la suspensión completa de todos los aspectos del programa nuclear que fueran de naturaleza militar y condujeran a la creación de una bomba.

Por lo tanto, Kosachev opinó que la fuente principal de las especulaciones sobre el desarrollo de una bomba nuclear en Irán es EEUU y las fuerzas que apoyaron su salida del PAIC. Lo que buscan es demostrar que es imposible negociar con Irán, explicó el parlamentario.